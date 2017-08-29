下班後只想輕鬆煮！自製高湯當然也要方便省時。而做好的排骨高湯、蔬菜湯底可以冷凍起來，要用加熱一下，5分鐘就ok！





做法：



將100g排骨放冷水鍋煮，慢慢煮至水沸騰後，撈出排骨並洗淨，再讓排骨連湯倒入深型保鮮盒裡。



做法：



將多樣蔬菜切成丁或小塊，放入深型保鮮盒，加入8分滿的水，放入電鍋熬煮；或使用每次烹調剩下來的蔬菜丁或邊角來做更省錢。



待湯底冷卻後，可以直接放入冷凍保存。要食用前，先稍稍退冰，再放入電鍋或微波加熱。



1．不會做菜也學得會的料理！搖一搖就能做醃漬、攪一攪就能做甜點，下廚烹調零門檻。



2．保鮮盒的極致用法全都有！從備料到醬料、盛產食材保存、料理湯品、蒸煮烤一切OK。



3．無論份量多寡都能滿足到！用保鮮盒衡量食材份量，單人料理或多人用餐皆輕鬆完成。

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