如果是你，會怎麼選？網路論壇PTT上近日有網友發文《爸爸下午出獄》，發文鄉民表示，自己的爸爸在國小的時候因殺人未遂而入獄，「現在大學了，這期間都沒有家人帶我去探望過他，快10年了吧！都不認識他了，回來以後還要叫他爸爸，心情真的很複雜。」引發極大討論。

該文作者寫道，「現在暑假回鄉下探望爺爺奶奶，爸爸出獄就是回到這裡；想趁中午回到北部媽媽家、避開爸爸，可是奶奶一直要我先讓爸爸看一眼再走，我真的覺得好煩。」

作者描述，國小的時候爸媽離婚，監護權歸爸爸，「爸爸被抓去關後，都是爺爺奶奶照顧我，媽媽則有空會來看我、給我零用錢、買衣服送我。而我爸就跟不存在一樣，奶奶還要我照顧他，說只有我一個小孩；爸爸又只剩一隻手（另一手被打殘），我不照顧他老了怎麼辦。我現在讀語言治療，也不知道出社會是否能順利找到工作，若有多的錢（媽媽有房貸我要幫忙）我是願意給他的，但是希望他可以不要來打擾我和媽媽，也別想說能和我們一起生活了」，甚至一想起小時候父親家暴母親畫面，又擔心避不見面父親會北上來鬧事，「若人生中沒有他，也許我會好過一些。大家有親人多年不見的經歷嗎？」

許多網友也紛紛留言回覆表示，「真心建議，有些人避而不見，隨時間過去會更難見，久了會後悔的」、「天下無不是的父母，好歹要感恩他生下你，現在換你照顧他！幸好你爸有你，不然他老了一個人很可憐。」

但也有網友認為，「無不是的父母嗎？情緒勒索也不是這樣無限上綱！天下無不是的父母到底哪招？沒心養就不要生，我支持原PO，不要被家裡的感情勒索。」

還有女網友分享自己悲慘經驗表示「支持不再相見」，「你們沒有被虐過的人怎麼懂！我小時候是家暴兒，你真的覺得你有辦法面對這些人、這麼有大愛嗎？」這名女網友指出，自己還在被送到育幼院時遭強姦，導致她懷孕、胎死腹中，最後人工流產，引發骨盆腔發炎釀成不孕，讓她現在對於性愛有陰影，「請問，誰還過我了？憑什麼要我們原諒！一輩子的傷害，豈是一句對不起還得清的。」（李遊博／綜合報導）