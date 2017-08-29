田馥甄優雅詮釋PANDORA秋冬自然之美 鼓勵女性珍視美好Wow!NEWS新聞網 (2017-08-29 18:57)
丹麥國際珠寶品牌今29日舉辦「PANDORA 2017 秋冬新品發表會」，特別邀請年度品牌大使田馥甄HEBE優雅出席。現場田馥甄分享秋冬的搭配哲學、展現個人時尚態度，並期許自己能夠維持初衷、努力實現理想和心中渴望，突破自我的框架，淬鍊出更美麗耀眼的自己！
近期忙於演唱會的田馥甄提到：「這個周末個人的巡迴演唱會終於要告一個段落了，心情上很像是完成了一個任務，結束之後我一定要購買PANDORA的珠寶來紀念這一刻，而我身上配戴的這一個採用淚滴元素所設計的珠寶，跟我個人巡迴演唱會中所使用的元素很像，購買它來當作這次演唱會的紀念，感覺會特別感動和有意義!」再次以年度品牌大使身分受邀出席的田馥甄，對於珠寶的搭配上，有自己的風格：「因為自己平常的穿著都較簡約，因此對於飾品的選擇也會採用簡單俐落的元素，這次PANDORA的秋冬新品Geometric Glow和Shooting Star系列就很符合我自己平常穿搭的風格!」向來是PANDORA忠實粉絲
的田馥甄，每當完成一場演出，或是挑戰超越以前的田馥甄後，便以富具意義的串飾珠寶紀念重要時刻，讓感動與回憶延續，並鼓勵自己為下次的挑戰努力。
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