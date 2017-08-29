記者陳木隆／宜蘭報導

熱愛長跑與環保的民眾機會來了！最環保的馬拉松路跑賽「Run for Earth資源永續環保超半馬」，將於10月14日在宜蘭員山公園盛大舉行，參賽選手不僅能夠用行動響應環保、跑出健康，並可獲得超值贈品，還有機會把GARMIN GPS智慧運動錶等總價值超過5萬元的多樣大獎帶回家。

宜蘭縣環保局長周錫福表示，Run for Earth 資源永續超半馬環保路跑是該局第一次主辦的路跑活動，希望結合運動行銷推廣環保概念，讓選手有不同以往的全新體驗。

周錫福進一步說明，這次路跑分為：26K、14K及4K等三個里程；主場地選擇在風景秀麗的員山鄉雙連埤產業道路(台7丁線)，讓全台愛好路跑的朋友，親身體會山水美景及人文熱情。報名費只要新台幣450元起，參加選手依照不同里程可以獲贈環保摺疊杯、寶特瓶回收再造纖維運動紀念衫、束口袋紀念背包、完賽證書、清水模極簡風精緻獎牌、運動毛巾(4K選手不提供)、船井倍熱氣泡纖美醋、女性生理用品一元兌換券(市價約100元) ，贈品總值超過900元，相當超值。

選手獎勵則為：26K及14K 參賽選手男、女組，前三名頒贈獎盃及獎金。各組分齡參賽選手成績前三名，頒贈獎盃；為鼓勵宜蘭縣政府公務人員及清潔隊組團參加，加碼團體競賽前三名獎金3000元，報名人數最多的團體也將頒授紀念獎盃。

主辦單位籲請路跑運動愛好者，把握機會，請大家告訴大家，踴躍參加。報名詳情請上中華民國休閒運動交流協會官網(http://www.caiers.org.tw/)或上宜蘭縣環保局生活綠探子粉絲團查詢(http://www.ilepb.gov.tw/)查詢。