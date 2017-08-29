記者陳木隆／宜蘭報導

為剷除外來入侵植物小花蔓澤蘭，林務局羅東林區管理處將於9月2日上午9時起，在宜蘭縣壯圍鄉公館海邊自行車專用道舉辦「蔓蔓來快快除~小花蔓澤蘭全國防治日宣導活動」，當日現場備有精美小禮品要相送，歡迎大家共同打擊此等植物殺手，捍衛本土生態環境，還能拿禮物。

羅東林管處指出，源自中南美洲的小花蔓澤蘭，蔓莖的生長蔓延速度極快，植物如果遭其整株攀覆會終致死亡，因強勢入侵特性而名列世界保育聯盟「世界百大入侵物種」名錄，更有植物界綠癌殺手之稱，已造成台灣南部及花、東地區本土生態與環境資源的嚴重危害。

夏天是小花蔓澤蘭的生長旺盛期，至10月底陸續開花結果，因此每年的8月15日至9月15日為小花蔓澤蘭全國防治月，集結民眾力量，共同防治小花蔓澤蘭的滋長蔓延。今年9月2日將集結政府機關、志工及社區民眾協力清除保安林地內的小花蔓澤蘭，歡迎有興趣的民眾前往參與。