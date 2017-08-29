【潘成旺 屏東】

客家委員會為了協同中央與地方資源，特別籌設「六堆客庄整體發展規畫推動小組」，由屏東客家大老廖松雄擔任召集人，客委會、高雄客委會，和屏縣客務處及12鄉區首長，與專家學者們共同組成，今天在屏東六堆客家文化園區，舉行啟動儀式，小組未來將共同規畫，六堆客庄的文化、環境，和產業整體發展。

六堆客庄整體發展規畫小組成立，靚靚六堆國建計畫啟動儀式，正式啟動。

為了國家的客家政策，力求區域平衡，除了桃竹苗地區的浪漫台三線，布建已經逐漸成型，六堆地區同為客家重要文化廊道，客委會邀請六堆地區產官學界，組織「六堆客庄整體發展規畫推動小組」，跨區域整合為六堆客庄來升級。

客委會主委 李永得：「最重要的目標，當然就是地方上的生活能夠改善，生活改善一定從環境方面，另外一方面也從經濟方面，讓很多人回到我們的故鄉可以生活，有很好的發展的機會，包括小孩的教育，也相同規畫在整體計畫裡面。」

門一開，錢就滾滾來。

客委會主委李永得表示，桃竹苗地區的浪漫台三線，布建已經逐漸成型，也希望繼續建設六堆客庄，客委會，除了每年補助六堆客庄的經費，平均約3億元，為求客家政策的區域平衡，需要更多的經費挹注，寄望前瞻計畫的預算能夠通過。

客委會主委 李永得：「假如說浪漫台三線的，前瞻建設預算有通過的話，客家委員會本身原來的預算，就會有更多的資源，來挹注到我們六堆和台東這方面來。」

這次中央地方攜手，往客家特色精神和人文形塑、環境整備及產業發展，四個構面共同發展，為六堆地區的文化傳承和產業升級。