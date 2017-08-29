靚靚六堆國建計畫啟動 產官學合作客家電視台 (2017-08-29 00:00)
【潘成旺 屏東】
客家委員會為了協同中央與地方資源，特別籌設「六堆客庄整體發展規畫推動小組」，由屏東客家大老廖松雄擔任召集人，客委會、高雄客委會，和屏縣客務處及12鄉區首長，與專家學者們共同組成，今天在屏東六堆客家文化園區，舉行啟動儀式，小組未來將共同規畫，六堆客庄的文化、環境，和產業整體發展。
六堆客庄整體發展規畫小組成立，靚靚六堆國建計畫啟動儀式，正式啟動。
為了國家的客家政策，力求區域平衡，除了桃竹苗地區的浪漫台三線，布建已經逐漸成型，六堆地區同為客家重要文化廊道，客委會邀請六堆地區產官學界，組織「六堆客庄整體發展規畫推動小組」，跨區域整合為六堆客庄來升級。
客委會主委 李永得：「最重要的目標，當然就是地方上的生活能夠改善，生活改善一定從環境方面，另外一方面也從經濟方面，讓很多人回到我們的故鄉可以生活，有很好的發展的機會，包括小孩的教育，也相同規畫在整體計畫裡面。」
門一開，錢就滾滾來。
客委會主委李永得表示，桃竹苗地區的浪漫台三線，布建已經逐漸成型，也希望繼續建設六堆客庄，客委會，除了每年補助六堆客庄的經費，平均約3億元，為求客家政策的區域平衡，需要更多的經費挹注，寄望前瞻計畫的預算能夠通過。
客委會主委 李永得：「假如說浪漫台三線的，前瞻建設預算有通過的話，客家委員會本身原來的預算，就會有更多的資源，來挹注到我們六堆和台東這方面來。」
這次中央地方攜手，往客家特色精神和人文形塑、環境整備及產業發展，四個構面共同發展，為六堆地區的文化傳承和產業升級。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Rebecca Minkoff FALLEN流蘇邊飾迷你斜背包-藍色
- LANCOME 蘭蔻 超輕盈柔白CC霜SPF50/PA+++膚色(50ml)
- VIVANT 新月系列簡約復古雙樑太陽眼鏡．黑 LUNE C1
- SAMSUNG GALAXY S7 edge 原廠無線行動電源 (盒裝)
- 【MOIERG】My style雙城故事PP Board YKK trunk 4 Wheel(S-
- GUERLAIN 嬌蘭 珍珠透光 空氣感粉餅 8.5g 色號可選
- BALENCIAGA 巴黎世家Part Time小銀釦羊皮機車包(粉紅)
- agnes b.仿樹壓紋名片夾(深藍)
- 【CASIO】SHEEN系列 優雅羅馬晶鑽三眼鑽錶(SHE-3804D-7AUDR
- 【CASIO卡西歐】Baby-G重裝美學機械感運動錶(BA-110-1A)
入住五星飯店留100美元小費 「這結果」卻讓網友罵翻【NOWnews今日新聞】
工人坐超商吹冷氣被嫌髒 飲料未開瓶心酸離去【NOWnews今日新聞】
台北世大運選手專車不遲到 全賴北市交警5金釵調度得宜【台灣好新聞報】
激似張鈞甯！監理站人員太銷魂 網友想弄丟駕照【NOWnews今日新聞】
正前開式髖部手術 改善病患多年髖部疼痛老症頭【台灣好新聞報】
發燒雜誌更多
推薦好書更多