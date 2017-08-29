【李鴻祺 南投】

南投縣國姓鄉農會舉辦的咖啡評鑑，今年已經邁向第4年，由於農民積極學習新知識，讓咖啡的品質逐年提升，南投縣長林明溱，除了肯定農民的用心，也允諾將在縣內的大型活動中，讓國姓咖啡可以進駐展售，希望為國姓咖啡找到更多銷售通路。

在眾人的掌聲中，農民開心的接受縣長頒獎，今年國姓咖啡評鑑，獲得水洗組特等獎的黃美桃表示，為了咖啡的成熟度能夠一致，所以今年嘗試由自己家人來採收，雖然速度比較慢，但是整體品質提升了。

國姓鄉咖啡農 黃美桃：「因為你請工人摘工人會求速度，他可能有一些不是很紅的，他就會摘下來，摘下來完我們就是還要，再一個動作就是，比較不熟的我們會挑過，今年通通都是我們自己來，所以我們會比較熟透的咖啡，一起處理。」

國姓鄉農會表示，經過4年的評鑑，加上不斷的舉辦講習課程，農民學習的成果反映在咖啡的品質上，不過目前最需要協助的部分，就是銷售通路，南投縣長林明溱表示，將會在縣內的大型活動上，安排國姓咖啡來做展售。

國姓鄉農會理事長 胡水發：「希望把國姓咖啡能夠推銷出去，幫助這些咖啡農，大家能夠收入會好一點。」

南投縣長 林明溱：「我們都非常歡迎我們國姓咖啡，今天得獎的這些達人，能夠來到我們的燈會，沙雕來設置攤位，提倡我們國姓咖啡，讓大家來品嚐，讓大家買回去共享。」

南投縣政府農業處表示，國姓咖啡的品質已經受到市場的肯定，未來縣府會提供更多展售空間，讓農民可以推廣國姓優質咖啡，創造更大的經濟利益。