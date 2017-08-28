

【旅遊經 劉彥廷報導】



川西、川南、藏羌文化走廊行程選擇多元

感受「小西藏」魅力



深入藏羌文化秘境 遊覽達古冰川、木格措



走訪橫跨阿壩藏族羌族自治州和甘孜藏族自治州2個少數民族區，深度感受「小藏族」的風情文化和絕美自然風光。

著名景點包括四川近年最熱門的旅遊地─達古冰川，有「中國大陸第一彩色冰川冰雪天堂」之美譽，可欣賞到雪峰、冰川、彩林、藏情、湖泊和野生動植物，景色美不勝收；以及走訪色爾古藏寨，典型依山而建的藏羌城鎮，散發 著神秘又浪漫氛圍。



另外，前往被國際譽為「東方建築史上的一顆明珠」─卓克基土司官寨，始建於清代，是土司管轄境內的政治中心，充分展現出嘉絨藏族建築特色；世界自然遺產提名地─木格措，由杜鵑峽、芳草坪、七色海、藥池沸泉、木格措（野人海）和紅海草原6個景點組成，壯麗美景讓人流連忘返；還有被中國大陸知名媒體評為「中國大陸最美6大鄉村之首」的甲居藏寨、貢嘎山主要景區之一的塔公草原、有「攝影家走廊」之稱的新都橋等，行程內容相當豐富。



特別規劃2進稻城亞丁 感受「最後的香格里拉」



在川西部分，深入瀘定、康定等 地，遊覽木格措風景區、折多山、新都橋、理塘、毛埡大草原、海子山自然保護區，並深入亞丁景區，前往被日松貢布3座神山環繞的洛絨牛場、仙乃日雪峰山下的沖古寺、卓瑪拉錯神湖、當地藏族心中的3座神山─仙乃日等。



暢遊川南 走訪千年古鎮



針對川南行程，輕鬆漫遊特色景點，包括：中國大陸名酒─瀘州老窖旅遊區、中國大陸名酒─五糧液酒廠、始建於清乾隆元年的鹽業歷史博物館、四川鹽井的代表─燊海井等地。



除此之外，還可走訪川南自然風情和歷史古鎮：以喀斯特岩溶地貌為主的石海洞鄉風景區、滿山遍野竹海為一大特色 蜀南竹海景區、中國大陸著名歷史文化名城─宜賓、七彩飛瀑、翠屏山流杯池公園、完整地體現明清時期川南建築特色的李莊古鎮、有1,400多年歷史的千年古鎮—仙市古鎮、磁器口千年古鎮、巴渝傳統建築特色的洪崖洞景區等，一次輕鬆探訪川南的世外桃源之美。







圖片：旅遊經編輯部提供