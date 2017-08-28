慢活步調 感受日本東北浪漫楓情旅遊經 (2017-08-28 16:02)
【旅遊經 林宥蓁報導】
▲結實纍纍的蘋果是秋季的甜美滋味。
北山崎～日本最美海岸線 採果趣～品嚐當季蘋果
因應東北賞楓期間，在淨土之濱以及十和田湖，安排遊船體驗，欣賞火成岩砂石呈灰白色的海岸，感受靈鏡和尚曾讚嘆此地宛如極樂淨土的風光，而十和田湖在秋季時分，湖畔楓紅倒映在湖面上形成絕美的湖光倒影，總讓旅客流連忘返。
秋天，是豐收的季節，規劃採果體驗，旅客採摘結實纍纍的大蘋果，品嚐甜美的滋味。
嚴選日本皇室愛用飯店 享受日式極致款待服務
為了讓旅客享受慢活的日式飯店極致款待，旅客可規劃晚出早歸，享受飯店內各式設施。例如，三陸海岸溫泉～三陸花飯店濱菊，入住面海客房，打開窗戶就能將浪板海岸盡收眼底，是日本皇族愛用的飯店。而秋保溫泉～篝火之湯綠水亭則是現任日本天皇、皇后下榻過的飯店，週邊受到楓紅簇擁，感受日本濃烈秋意。
▲紅通通、圓滾滾的掃帚草是秋季限定景致。
感受梯田式露天風呂 大啖宇都宮餃子宴
前往日立海濱公園欣賞圓滾滾的深紅色掃帚草，熱門賞楓景點—袋田瀑布及五色沼，是不容錯過的秋季限定景致。
住宿部份推薦入住頂級的蘆之牧溫泉－大川莊溫泉飯店，飯店所有房間都面朝溪谷，可欣賞滿山遍野的楓紅。飯店規劃梯田般一階一階浴盆的四季舞台棚田，享受溪谷露天風呂。每天傍晚浮舞台有日本式三味線的演奏，晚餐後則有搗麻糬的體驗。
另外安排翠樂苑～茶之松樂亭呈茶，在日本式庭園的茶室裡享受抹茶和白河菓 子甜點。在以餃子聞名的城市－宇都宮則安排餃子宴，讓旅客品嚐道地美味。
▲蘆之牧溫泉－大川莊溫泉飯店可欣賞滿山遍野的楓紅。
攝影：林宥蓁
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