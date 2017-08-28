昔日風華再現 走進大稻埕新芳春行MOOK景點家 (2017-08-28 15:45)
文／MOOK景點家吳品萱整理報導 攝影 / MOOK景點家 張盈盈
隨著經濟結構改變，台灣外銷茶葉逐漸沒落，讓大稻埕最輝煌時期，多達兩百多家的茶行也一間間關，新芳春行為至今唯一仍屹立，在民生西路上的一棟百年老茶行建築，在民國98年被列為市定古蹟，大稻埕全盛時期的華洋混融特質，在此完美體現。
這棟近百年歷史的建築，歷經修復後，在105年重新開放參觀。走進新芳春行，就像穿越了時空隧道，回到昔日的大稻埕，一窺當時的風光。
在新芳春行一樓，除了展示茶葉的歷史與製作過程，也能逛逛文青風格的「貓屋小賣所」，累了還可以品茗芳香四溢的茶飲，搭配傳統糕點，來場台式下午茶。二樓則重現了台劇《紫色大稻埕》的場景擺設。
此外現場還有許多結合現代科技的互動式裝置，其中最為人驚奇的就是360度的大稻埕全景VR體驗，帶你穿越時空，置身昔日的大稻埕。
古色古香的場景、透過窗戶灑落的大片陽光，其實連上次阿湯哥來台宣傳神鬼傳奇時，與天后蔡依林的對談就是選在新芳春行舉行的喔！
在許多國家，傳統老建築或是保留了歷史的角落，最能感動人心、最能代表一座城市美好的一面，假日不妨去新芳春行感受昔日大稻程的風光魅力吧!
【Info】
新芳春行
地址：台北市大同區民生西路309號
電話：02 2725 2555
時間：09:00–17:00 (週一公休）
走進時光隧道 四間台北古味咖啡館
》https://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=13102
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