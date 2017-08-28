清水伐木場2.0 台中龍井五大推薦景點MOOK景點家 (2017-08-28 15:50)
文／MOOK景點家編輯部整理報導
台中濱海有絕美的海岸美景及漁港風情，除了國際知名的高美濕地外，同樣有臨海位置的龍井區，也有許多值得造訪的特色景點，包括國際名家設計的大學教堂、百年古厝、東海夜市及米其林綠色指南推薦的東海商圈，是國內外觀光客都喜歡的地區。
龍井火力發電廠旁伐木場 (圖／molly888666)
1. 火力發電廠
龍井火力發電廠旁伐木場 (圖／houhou_zi)
除了網路爆紅的清水伐木場外，位在台中火力發電廠旁的空地處，也有一大塊置放眾多巨大原木的地點，被眼尖的攝影玩家發現。
龍井火力發電廠旁伐木場 (圖／molly888666)
壯觀的巨木景觀搭配臨海的美景與藍天白雲，景色甚至更勝清水伐木場，加上以發電廠的彩色煙囪為背景，讓拍下來的美兆更有特色。
龍井火力發電廠旁伐木場 (圖／houhou_zi)2. 麗水漁港
麗水漁港 (圖／台中市政府)
麗水漁港有百年的發展歷史，因受到鄰近發電廠興建的影響之下，致使漁業發展日漸沒落。後來將堤岸上已荒廢的海巡檢哨站改建為希臘風情的觀景平台，地中海藍白色基調再加上附近設有的自行車步道，成為台中婚紗取景的熱門地、觀夕賞鳥、騎單車看海的絕佳去處。
麗水漁港 (圖／台中市政府)3. 磐頂教堂
磐頂教堂 (圖／台中市政府)
近期在網路爆紅的磐頂教堂，是目前台灣三座船型建築的教堂，也是目前保存相當完整的建築，船艙的外觀以地中海風的藍白為配色，古蹟般的建築與天空相互輝映，宛如一艘航行海上的巨型大船。
磐頂教堂 (圖／台中市政府)4. 東海藝術街商圈
東海藝術街商圈 (圖／東海藝術街商圈)
位在東海大學附近的理想國藝術街，是一個集人文、藝術景觀和社區意識之大成的理想國社區。在這一條沿著小斜坡而建的藝術街坊，充滿濃厚的人文氣息，有藝術氣息的商店、後現代主義咖啡店，以及飾品店等，融合歐式復古與現在摩登的型態。
東海藝術街商圈 (圖／台中市政府)5. 東海夜市
東海夜市 (圖／台中市政府)
台中東海大學出了可以逛美麗的校園之外，夜市更是不可錯過的景點之一。東海別墅商圈已有50多年的歷史，這裡有各式各樣的小吃能讓遊客們大飽口福。
》http://www.mook.com.tw/article.php?op=articleinfo&articleid=16138
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【德國webner葦柏納】極珍貴王者夜茉莉原精*2盒+不凋花原液
- Manfrottto 曼富圖 SLING 30 大師級彈弓手後背包
- 【NICK】CP三排塑鋼開放式公文櫃_共二十一抽
- 【Ve vitalise】Ve蛇紋質感垂墜灣月包(藍綠色)
- 【Sun Color】花漾輕舞 頂級雙人精梳棉緹花蠶絲夏被
- 英國Wharfedale Diamond 210 書架型喇叭
- 【Life8】Life8 x Daniel Wong。荊棘牛仔西裝長褲-牛仔藍(0
- 英國Wharfedale 書架型喇叭 DIAMOND 10.0-三色
- 【Panasonic】LEICA DG 100-400mm F4.0-6.3 ASPH. 長焦距變
- 【Apple Watch】不鏽鋼錶帶 38mm 銀色(Apple Watch錶帶)
跟上全球狂熱 三大酪梨美食席捲台北【MOOK景點家】
日媒披露失聯女教師遺信詳文【北京新浪網】
紅到日本去! 台北浮誇系少女奶昔店【MOOK景點家】
萬豪酒店媒體話題推薦：十一黃金周 與萬豪酒店共赴精彩旅行【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多