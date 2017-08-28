文／MOOK景點家編輯部整理報導



台中濱海有絕美的海岸美景及漁港風情，除了國際知名的高美濕地外，同樣有臨海位置的龍井區，也有許多值得造訪的特色景點，包括國際名家設計的大學教堂、百年古厝、東海夜市及米其林綠色指南推薦的東海商圈，是國內外觀光客都喜歡的地區。

龍井火力發電廠旁伐木場 (圖／molly888666)

龍井火力發電廠旁伐木場 (圖／molly888666)

1. 火力發電廠

龍井火力發電廠旁伐木場 (圖／houhou_zi)

龍井火力發電廠旁伐木場 (圖／houhou_zi)

除了網路爆紅的清水伐木場外，位在台中火力發電廠旁的空地處，也有一大塊置放眾多巨大原木的地點，被眼尖的攝影玩家發現。

龍井火力發電廠旁伐木場 (圖／molly888666)

龍井火力發電廠旁伐木場 (圖／molly888666)

壯觀的巨木景觀搭配臨海的美景與藍天白雲，景色甚至更勝清水伐木場，加上以發電廠的彩色煙囪為背景，讓拍下來的美兆更有特色。

龍井火力發電廠旁伐木場 (圖／houhou_zi)

龍井火力發電廠旁伐木場 (圖／houhou_zi)

麗水漁港 (圖／台中市政府)

麗水漁港 (圖／台中市政府)

2. 麗水漁港

麗水漁港有百年的發展歷史，因受到鄰近發電廠興建的影響之下，致使漁業發展日漸沒落。後來將堤岸上已荒廢的海巡檢哨站改建為希臘風情的觀景平台，地中海藍白色基調再加上附近設有的自行車步道，成為台中婚紗取景的熱門地、觀夕賞鳥、騎單車看海的絕佳去處。

麗水漁港 (圖／台中市政府)

麗水漁港 (圖／台中市政府)

磐頂教堂 (圖／台中市政府)

磐頂教堂 (圖／台中市政府)

3. 磐頂教堂

近期在網路爆紅的磐頂教堂，是目前台灣三座船型建築的教堂，也是目前保存相當完整的建築，船艙的外觀以地中海風的藍白為配色，古蹟般的建築與天空相互輝映，宛如一艘航行海上的巨型大船。

磐頂教堂 (圖／台中市政府)

磐頂教堂 (圖／台中市政府)

東海藝術街商圈 (圖／東海藝術街商圈)

東海藝術街商圈 (圖／東海藝術街商圈)

4. 東海藝術街商圈

位在東海大學附近的理想國藝術街，是一個集人文、藝術景觀和社區意識之大成的理想國社區。在這一條沿著小斜坡而建的藝術街坊，充滿濃厚的人文氣息，有藝術氣息的商店、後現代主義咖啡店，以及飾品店等，融合歐式復古與現在摩登的型態。

東海藝術街商圈 (圖／台中市政府)

東海藝術街商圈 (圖／台中市政府)

東海夜市 (圖／台中市政府)

東海夜市 (圖／台中市政府)

5. 東海夜市

台中東海大學出了可以逛美麗的校園之外，夜市更是不可錯過的景點之一。東海別墅商圈已有50多年的歷史，這裡有各式各樣的小吃能讓遊客們大飽口福。



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