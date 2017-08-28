（中央社記者邱國強北京28日電）中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，洞朗地區的印軍部隊及設備已於下午2時30分撤回印度境內，「中方現場人員對此進行了確認」。她還說，中方將繼續依歷史界約規定維護主權。



華春瑩同時提到，中國大陸政府重視發展與印度的睦鄰友好關係。希望印方切實遵守歷史界約和國際法基本原則，與中方—同在互相尊重領土主權的基礎上，維護邊境地區和平安寧，促進兩國關係健康發展。



不過，華春瑩並未提到中方現場人員在確認印軍撤離後的動態。



中國大陸外交部下午舉行例行記者會。就在記者會開始前1、2分鐘，印度媒體率先報導印中部隊從對峙的洞朗地區撤軍，立刻引起關切，此事也成為媒體提問焦點。



華春瑩說，今天下午2點30分，印方將越界人員和設備「全部撤回邊界印方一側，中方現場人員對此進行了確認。」



她表示，中方將繼續按照「歷史界約規定」行使主權權利，維護領土主權。1060828