第15號颱風珊瑚形成 對台無影響中央社 (2017-08-28 15:59)
（中央社記者陳葦庭台北28日電）中央氣象局今天表示，原位於關島北方海面的熱帶性低氣壓已於今天下午2時發展為今年第15號颱風珊瑚，預估未來會往日本東方海面前進，影響台灣機率低。
中央氣象局預報員朱美霖今天表示，位在關島附近海面上的熱帶性低氣壓今天下午2時形成今年第15號颱風珊瑚（SANVU，澳門命名），預估將一路往北朝日本方向前進，對台灣無直接影響。
她表示，週三、週四菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成機會，並接近台灣南端，雖然成颱機率不高，但週五到下週日花東及南部地區將有短暫陣雨發生機率。1060828
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