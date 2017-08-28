陸福利彩券中心原正副主任 違紀被雙開中央社 (2017-08-28 15:37)
（中央社台北28日電）中共中央紀律檢查委員會官方網站27日公告，中國大陸福利彩票發行管理中心原主任鮑學全、原副主任王雲戈因為嚴重違紀，中國大陸民政部黨組決定給予兩人開除黨籍、開除公職處分。
港媒「香港01」報導，早在2015年5月15日，中共官媒新華社旗下的「經濟參考報」就刊發「福彩曝黑幕中彩在線高管涉數十億利益輸送」，直指中國大陸民政部轄下的福彩管理中心暗存驚人利益輸送弊端。
報導指出，福彩中心腐敗問題持續發酵。民政部、福彩中心兩級主管單位和相關企業中，先後有數人被帶走調查或處分。
報導指出，鮑學全、王雲戈被「雙開」，至今越來越多的證據都證明，中國大陸民政部存在著一條自下而上的利益輸送鏈。
據中紀委網站公告，鮑學全違反中共中央八項規定精神，超標準使用辦公用房；違反廉潔紀律，收受禮金、購物卡；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係；利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪。
公告指王雲戈違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，長期公車私用；違反廉潔紀律，收受購物卡；違反生活紀律，與他人發生不正當性關係；利用職務上的便利為他人謀取利益並收受財物，涉嫌受賄犯罪；涉嫌洩露國家秘密犯罪。
兩人除遭雙開處分，其涉嫌犯罪問題、線索及所涉款物移送司法機關依法處理。1060828
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