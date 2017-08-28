（中央社台北28日電）中國大陸與印度在洞朗對峙超過2個月，今天傳出印度外交部表示，中印雙方已同意結束對峙，「雙方」軍事人員正在迅速撤離。大陸官方媒體新華社則引述中國大陸外交部證實「印度撤軍」。



印度時報（The Times of India）今天引述印度外交部指出，和中國大陸已經達成共識，雙方同意結束從6月開始的洞朗對峙。在這項基礎上，中印兩國軍隊正從對峙區域撤軍。



印度外交部的聲明將這項進展稱為「解除洞朗對峙諒解」（Doklam Disengagement Understanding）。聲明指出，過去數周，中印針對洞朗事件保持外交交流；透過這些交流，得以表達觀點並傳達關切與興趣。



新華社隨後發出快訊，引述中國大陸外交部指出，今天下午2時30分左右，印度方面將越界人員和設備全部撤回邊界印度一方，中國大陸現場人員對此進行確認。1060828