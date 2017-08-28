繼芬普尼雞蛋事件後，歐洲再傳豬肉疑似感染E型肝炎病毒(HEV)。對此，食藥署提醒民眾，農畜肉製品應完全煮熟再吃，處理生熟食也應使用不同器具，避免交叉污染；並呼籲業者確認外國供應商提供的肉品符合安全衛生條件，落實源頭產製管理。

英國一項流行病學調查研究發現，上千名E型肝炎病患可能是食用超市販售的香腸而染病，其豬肉來源包括荷蘭與德國。由於德國和荷蘭的加工肉品疑似感染E型肝炎病毒，南韓主要大型超市、百貨公司和雜貨店業者，已將來自這兩國的香腸、火腿等豬肉產品暫時下架。

對此，食藥署表示，E肝病毒流行區通常在環境衛生差的地方，多是因水源遭受污染所致。依國外研究資料，在豬血及豬糞中，也可分離出基因序列相當近人類E肝病毒的病毒，因此肉品若沒有煮熟就吃，就有可能會感染病毒，處理生熟食也應使用不同器具，避免交叉污染。食藥署食品組科長吳宗熹：『(原音)呼籲民眾應該要盡量把豬肉產品煮熟，不要不熟的情況下處理，因為E肝病毒其實在加熱之後就可以破壞掉，食品安全是沒有問題的，只有在吃到不熟的產品才有可能被感染。』

食藥署指出，國人吃的豬肉產品，97%來自國產豬，僅3%來自國外進口，且進口豬又以美國、加拿大為進口大宗，歐洲豬肉量比率極低。目前台灣有進口的歐洲豬國家為荷蘭、西班牙、瑞典、丹麥、匈牙利等，食藥署將透過正式管道進一步瞭解相關狀況。吳宗熹：『(原音)接著會去針對這件事情，向歐洲幾個有輸豬肉到台灣的國家，像荷蘭，我們去跟他們瞭解，請他們確認一下，就是他們輸台的豬肉產品，有沒有特別需要特別加強管制的部分。』

食藥署也呼籲業者，應確認外國供應商提供符合安全衛生條件的肉品，並落實輸入肉品的儲運自主管理、源頭產製管理。