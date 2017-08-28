【旅遊經 編輯部報導】

今是農曆七月七日，是眾所皆知的「七夕情人節」，也是傳統的「七娘媽生」，在這一天在台南府城中，「七娘媽生，做十六歲」是一種傳統，也是許多家庭與社會的集體記憶，為保存推廣此文化傳承與地方特色的風俗，文資處今年循例邀請林姓示範家庭進行在家做十六歲儀式，以傳統古禮酬謝祭拜七娘媽，呈現早期府城做十六歲傳統禮俗，來彰顯傳統生命禮俗的社會意義！

傳說「七娘媽」是為保護幼兒的神明，幼兒在十六歲之前要受其保護，因此若家中有孩子屆滿十六歲時，便於農曆七月七日，即七娘媽生日這一天於家中門口擺設粿品、胭脂水粉與七娘媽亭等祭品，舉辦酬謝祭拜科儀，感謝七娘媽保護小孩平安長大。同時，外祖母也會準備給外孫的成年禮物，以木盒裝盛，由鼓吹隊伍引導一路扛到青少年家裡，以表達對外孫長大成人的祝賀，祭拜禮過後舉行「出鳥母宮」（即由父母擎起七娘媽亭讓子女俯身穿越）儀式，象徵青少年已成長且能獨當一面，最後將七娘媽亭火化為七娘媽增添樓亭，並分贈粿品紅龜給親朋好友與左鄰右舍分享喜悅。







臺南市文化資產管理處自101年起，每年舉辦做十六歲相關示範活動，迄今已邁入第6年。今(28)日適逢農曆七夕，文資處也再與臺灣臨濮堂施姓大宗祠及家扶基金會合作舉辦「宗祠做十六歲」活動，邀請生肖屬「馬」的屆齡莘莘學子，一同來體驗成年的雀躍。

文資處表示，近年傳統民俗重獲重視，除示範家庭外，也有不少市民家庭承襲做十六歲之古禮，在家為子女慶賀成年，在傳統禮俗文化逐漸式微的現代社會中，透過長輩的關懷與祝福，使孩子在七夕這一日留下難忘的成長紀錄，分享生命成長的喜悅，也讓子女體認到自己對個人、家庭以及社會應盡的責任，讓在地風俗的文化傳統能繼續於現代生活中維持，保留這已傳承多時的無形文化資產。

圖片：臺南市文化資產管理處提供