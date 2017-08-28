陸深圳前政法委書記貪污 判無期徒刑中央社 (2017-08-28 15:33)
（中央社記者張謙香港28日電）據報導，中國大陸深圳市前政法委書記蔣尊玉受賄罪成，今天一審被判處無期徒刑。
根據深圳新聞網的報導，廣東省廣州市中級人民法院早上以受賄罪判處蔣尊玉無期徒刑，剝奪政治權利終身，並沒收個人全部財產。
報導指出，在1996至2014年間，蔣尊玉出任深圳市規劃國土局龍崗分局局長和政法委書記等職務時，為他人在承接建築工程、開發房地產專案等方面提供幫助，直接或通過他人收受相關單位或個人賄送的財物共計人民幣3265萬多元及港幣4670萬元。1060828
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