16年來，中國體育發展脈絡所處的平面坐標系很好認定：縱軸為奧運會節點，這是中國體育的外線，橫軸為全運會節點，這是中國體育的內線。

和奧運節點所代表的中國體育上限相比，全運節點展示的美醜人物與悲歡故事，無疑能夠更加全面地反映出隨著時代變遷而不斷起伏的中國體育的真實面貌。

2001年廣東九運會：巨星嶄露

悉尼奧運會取得巨大成功的中國軍團展示出蓬勃向上的活力，這一屆全運會從市場開發到賽場對抗，與前幾屆全運會相比直接提升檔次，而隨著中國體育一些精華部分從專業化向職業化的逐漸過渡，九運會賽場的精彩程度讓觀眾對全運會有了不同尋常的期待。

九運會男籃決賽以解放軍隊劉玉棟3分球絕殺上海男籃告終，但那一年中國籃壇最閃耀的巨星是上海男籃中鋒姚明，這是姚明參加的唯一一屆全運會，2002年姚明以「狀元秀」的身份被NBA休士頓火箭隊選中，從而開始了一段幾乎讓所有中國體育人視為驕傲的傳奇歷程。

也正是在那一屆全運會上，18歲的劉翔初出茅廬，戰勝師兄陳雁浩展示出自己在跨欄項目上的天賦——這是劉翔參加的第一屆全運會，從拿到這枚全運會金牌開始，劉翔一發不可收拾，3年後他在雅典奧運會上震驚世界，開創了在男子110米欄項目上屬於自己的一個偉大時代。

還是在那一屆全運會上，18歲的林丹儘管在羽毛球男單決賽中輸給老將羅毅剛，但他的潛質有目共睹，此後十余年，「超級丹」名頭在世界羽壇成為最為閃亮的金字招牌。

8月26日，天津人民體育館，第13屆全運會，山東女排與江蘇女排四分之一決賽，來自全國各地的觀眾。中國青年報·中青在線記者 趙迪/攝

2005年江蘇十運會：暗流涌動

由於身處2008年北京奧運會周期，2005年10月舉行的江蘇全運會項目設置與奧運完成對接，在九運會上嶄露頭角的體育明星們亦藉助這一屆全運會繼續實戰演練。

但也正是在這一屆全運會上，為了獲得金牌而不擇手段的「陰謀詭計」不斷演變為事件性新聞，這是中國全運史上難以迴避的污點。

而值得慶幸的是，這些「污點」的曝光，在披露中國體育「非道德行為」的同時，亦證明中國體育確有與「污點」決裂、塑造健康形象的決心。

比如「孫英傑在女子萬米賽后尿檢呈陽性事件」，儘管孫英傑在馬拉松賽后尿檢正常，儘管1個月後的聽證會沒有得出實際性結論，儘管年底五大連池市人民法院判「於海江損害孫英傑名譽」一案孫英傑勝訴，但中國田徑協會最終對孫英傑的兩年禁賽沒有更改。

2008年復出之後，孫英傑沒有獲得北京奧運會參賽資格，2009年缺席下一屆全運會後，孫英傑退役。

再比如「女子柔道讓牌事件」。奧運冠軍孫福明在功勛教練劉永福授意下故意輸給師妹閆思睿，組委會認定這一行為違背體育道德和體育精神，造成惡劣社會影響，判定雙方進行重賽——

重賽結果孫福明仍然落敗，但這起事件所反映出的眾多體育人心中的「金牌重於體育精神」的觀念，足以給中國體育敲響警鐘。

4月29日，第13屆全運會馬拉松比賽在天津武清鳴槍開跑，本次馬拉松賽設置了群眾組，全運會歷史上第一塊群眾組男子馬拉松金牌由運艷橋獲得。視覺中國圖

2009年山東十一運：奧運餘溫

在2008年北京奧運會上，中國競技體育的輝煌達到頂點——當時的51枚金牌使得中國奧運軍團位居金牌榜榜首傲視群雄，儘管9年後有3枚舉重金牌因興奮劑事件被國際奧委會收回，但中國體育的新形象在那屆奧運會上被全世界公認。

2009年全運會在山東舉行，北京奧運所烘托出的體育熱潮讓這屆全運會深入民心，「京奧冠軍」光環下的大批明星運動員引來無數粉絲，各項賽事門票銷售情況達到歷史最佳。

此外新中國成立60周年大慶的歡快氣氛也延伸到體育賽場，「和諧中國」的主題早早確立，濟南新建的全運村更是開創全運歷史先河。

也正是從這屆全運會開始，「全運模式」與城市建設緊密相連，濟南以全運會為契機先後投入千余億元用於城市建設，社會學家評估這屆全運會的舉辦讓濟南城市建設提速十年。

全運會的「社會化」是十一運顯著特徵之一，但在運動場上，「金牌至上」與「公平競賽」之間的矛盾卻愈演愈烈。

女足預賽抽籤確定小組名次，河南賽艇隊因興奮劑事件集體退賽，男子佩劍個人賽仲滿公開抗議裁判，女子蹦床單人決賽后何雯娜「打分項目就是這樣，我早就知道金牌會屬於誰」的言論，再次指出中國體育必須矯正的規則觀念與道德觀念。

事實上這一屆全運會後不少業內專家開始重新論證「舉國體制」與中國體育的依存關係——

要在世界體壇確立「金牌大國」地位，「舉國體制」必不可缺，但若想實現從「金牌大國」到「體育強國」的願景，除「舉國體制」之外，還有更加基礎的體育教育需要「從娃娃抓起」。

2013年遼寧十二運：轉型之痛

喊了多年口號的「全運改革」在2013年9月得到實踐機會，遼寧第十二屆全運會作為「改革試驗田」，不可避免承受了「轉型之痛」：

這屆全運會在瀋陽開幕，但改革的「口號」並非全部落在實處，儘管國家體育總局嚴抓賽風賽紀，可以往多屆全運會積累下來的弊端仍然存在，甚至在賽制方面還出現了「算不清的金牌榜」怪狀——

三大球項目1冠算3金，奧運金牌加倍計算，交流選手全運會成績協議單位各佔一份，難怪普通群眾抱怨就連金牌榜都看不懂，而失去民眾基礎的全運會在「體育人自娛自樂」這條道路上很難繼續前行。

多年之後，中國裁判文書網公佈一份判決書，曾經的中國花樣游泳「掌門人」俞麗因受賄154.9萬元被河南省方城縣人民法院一審判處有期徒刑五年——

蔣文文和蔣婷婷這對花游姐妹正是在當屆全運會上自行召開新聞發佈會怒斥裁判不公並宣布退役（冠軍被東道主遼寧隊選手獲得），而這一事件也堪稱這屆全運會黑幕的「代表作」。

事實上對於有「中國競技體育命脈」之稱的全運會而言，絕大多數運動員的辛勤拼搏足以令觀眾和媒體記者感動，但負面新聞造成的社會影響更為惡劣，被「黑幕」逼到懸崖邊上的中國體育也終於要面臨全面、徹底改革。

2017年天津十三運：全民全運

2017年第十三屆全運會今晚在天津奧體中心體育場開幕，8000餘名群眾運動員的參與使得這一屆全運會與以往歷屆全運會形成鮮明對比，4年一屆的全運會逐漸演變為「全運惠民工程」，是中國體育改革大勢所趨。

來自中國青年報