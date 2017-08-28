17232期排列三開獎結果為844，組三形態，大小比為1：2，奇偶比為0：3，質合比為0：3，和值為16，跨度為4。排列三17233期藍色妖姬專家推薦號碼：

百位數字：號碼8落在百位，從趨勢角度判斷，未來一期百位號碼以中、大點位為主。

十位號碼：上期十位開出的號碼是4，近2期波動幅度較小，新的一期小碼明顯不被看好。

個位推薦：232期個位開出獎號4，根據近期出號變化狀態，估計最新一期將在4-7範圍內穩定出號。

012路分析：上期開獎結果除以3得到的餘數是211，最近三期1路碼表現最為活躍，下期0路號碼有望增多。

均值指標：上期均值落在5上，近期中區均值表現次數較少，接下來的233期中區均值不宜放棄。

（來源：彩寶貝網）