藍色妖姬排三17233期預測：個位膽碼4-7北京新浪網 (2017-08-28 15:33)
17232期排列三開獎結果為844，組三形態，大小比為1：2，奇偶比為0：3，質合比為0：3，和值為16，跨度為4。排列三17233期藍色妖姬專家推薦號碼：
百位數字：號碼8落在百位，從趨勢角度判斷，未來一期百位號碼以中、大點位為主。
十位號碼：上期十位開出的號碼是4，近2期波動幅度較小，新的一期小碼明顯不被看好。
個位推薦：232期個位開出獎號4，根據近期出號變化狀態，估計最新一期將在4-7範圍內穩定出號。
012路分析：上期開獎結果除以3得到的餘數是211，最近三期1路碼表現最為活躍，下期0路號碼有望增多。
均值指標：上期均值落在5上，近期中區均值表現次數較少，接下來的233期中區均值不宜放棄。
（來源：彩寶貝網）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【CARTELO卡帝樂鱷魚】CQ8008男鞋韓版潮流運動休閒鞋秋冬季
- 【CASIO G-SHOCK系列】破繭重生雙顯運動錶(GST-210M-4ADR)
- BRAPPERS 女款 LC Cargo系列-女用中低腰彈性AB褲-黑
- JELY DIAMOND GIA 3EX 0.33ct E / VVS2 天然美鑽
- 【德國 WOLL】Saphir Lite藍寶石輕巧系列 20cm平煎鍋(含蓋)
- BOTTEGA VENETA 經典編織短夾( 8卡-灰色)
- Alviero Martini 義大利地圖包 手提雙把附背帶手肩包(大)-
- 【BABY-G】甜美動感時尚運動錶(BA-110PP-2ADR)
- 【House Door 好適家居】記憶床墊 9cm厚竹炭波浪 超吸濕排
- JELY DIAMOND GIA 3EX 0.31ct E / VS1 天然美鑽
阿森納驚呆曼城！最後時刻才想起買桑切斯替身【北京新浪網】
阿森納真配豪門？溫格凈賺1570萬 真要保級？【北京新浪網】
阿森納騙了全世界！1億巨購變鬧劇？溫格招牌已砸【北京新浪網】
奪金又破世界紀錄，這4點帶你認識舉重好手郭婞淳【KNOWING新聞】
福原愛預產期在兩個月後 江宏傑笑言可能女兒奴【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》
推薦好書更多