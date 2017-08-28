瑤冰魄七星彩第17101期預測：奇數號碼繼續走冷北京新浪網 (2017-08-28 15:34)
上期七星彩開獎結果為6883861，出號特徵如下：和值為40，跨度為7，質合比為2：5，012比為3：1：3，奇偶比為2：5，大小比為5：2。
2017101期七星彩預測推薦：
質合比分析：上期質合比開出2：5，合數表現佔優，本期重點看好質數多出，關注質合比值5：2的開出。
012路分析：上期七位號碼012路形態為0220201路組合，本期關注0路增強出號，1、2路輔助出號，重點看好比值4：3：0。
奇偶比分析：上期奇偶比開出2：5，偶數強勢出號，奇數表現低落，本期奇偶比參考1：6。
大小比分析：上期大小比開出5：2，大碼領先出號，本期小碼有望優勢出號，主看比值3：4。
四碼複式推薦：4578-0149-2369-0128-0125-3578-0234
（來源：彩寶貝網）
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