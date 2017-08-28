財迷迷七星彩第17101期預測：防第一位號碼034北京新浪網 (2017-08-28 15:35)
17100期七星彩開獎號碼為6883861，從其開獎號碼得出，奇偶比為2：5，和值為40，質合比2：5，012路比3：1：3，最大碼為8，最小碼為1。
17101期七星彩推薦分析如下：
第一位號碼推薦分析：上期開出合數6，振幅為6，大振幅形態，綜合近期七星彩開獎號碼及走勢情況，本期建議主防第一位號碼034。
第二位號碼推薦分析：上期開出合數8，振幅為3，小振幅形態，綜合近期七星彩開獎號碼及走勢情況，本期建議主防第二位號碼234。
第三位號碼推薦分析：上期開出合數8，振幅為7，大振幅形態，綜合近期七星彩開獎號碼及走勢情況，本期建議主防第三位號碼146。
第四位號碼推薦分析：上期開出質數3，振幅為0，小振幅形態，綜合近期七星彩開獎號碼及走勢情況，本期建議主防第四位號碼258。
第五位號碼推薦分析：上期開出合數8，振幅為1，小振幅形態，綜合近期七星彩開獎號碼及走勢情況，本期建議主防第五位號碼269。
第六位號碼推薦分析：上期開出合數6，振幅為4，小振幅形態，綜合近期七星彩開獎號碼及走勢情況，本期建議主防第六位號碼146。
第七位號碼推薦分析：上期開出質數1，振幅為4，小振幅形態，綜合近期七星彩開獎號碼及走勢情況，本期建議主防第七位號碼129。
第17101期定位複式：034-234-146-258-269-146-129
（來源：彩寶貝網）
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