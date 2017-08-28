樂天排列三第17233期分析：單挑一注742北京新浪網 (2017-08-28 15:36)
列三第2017232期開出844，大小比1：2，奇偶比0：3，跨度4，組三組合，和值16。
截止目前2017232期所有未出直選號碼如下：
0開頭：011 074
1開頭：113 132 160 191 193 197
2開頭：245
3開頭：345 386
4開頭： 410 423
5開頭：510 522 580 582
6開頭：603 620
7開頭：701 709 742 771
8開頭：817 850 879
9開頭：902 919 965 987
排列三2017233直選開獎範圍預在603-771之間。
單挑一注：742
（眾彩網）
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