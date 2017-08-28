上期回顧：開獎84454，和值25，奇偶比1：4，大小比2：3，跨度4。

排列五2017233定位分析：

定位膽碼

一位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏14期的5，遺漏10期的7，遺漏22期的9。

二位看好：主看小遺漏號，分別為遺漏10期的0，遺漏17期的1，遺漏6期的3。

三位看好：主看小數遺漏號，分別為遺漏12期的3，遺漏16期的1，遺漏17期的2。

四位看好：主看小數遺漏號，分別為遺漏22期的1，遺漏23期的2，遺漏9期的0。

五位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏17期的5，遺漏20期的6，遺漏16期的9。

定位：579//013//312//120/569

單選號碼：50315 71126 93209 71225 90306

單挑一注 ：93209

（眾彩網 樂天）