樂天排列五第17232期分析：單挑一注93209北京新浪網 (2017-08-28 15:36)
上期回顧：開獎84454，和值25，奇偶比1：4，大小比2：3，跨度4。
排列五2017233定位分析：
定位膽碼
一位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏14期的5，遺漏10期的7，遺漏22期的9。
二位看好：主看小遺漏號，分別為遺漏10期的0，遺漏17期的1，遺漏6期的3。
三位看好：主看小數遺漏號，分別為遺漏12期的3，遺漏16期的1，遺漏17期的2。
四位看好：主看小數遺漏號，分別為遺漏22期的1，遺漏23期的2，遺漏9期的0。
五位看好：主看大數遺漏號，分別為遺漏17期的5，遺漏20期的6，遺漏16期的9。
定位：579//013//312//120/569
單選號碼：50315 71126 93209 71225 90306
單挑一注 ：93209
（眾彩網 樂天）
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