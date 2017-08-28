福彩3D第17233期號碼推薦：

回顧：上期獎號091，小大小，偶奇奇，組六形態，和值10，跨度9

定位：

百位：上期開出相隔15期的小碼0，近10期大小比8：2，大碼強勢開出，本期留意大碼隔期出號防小碼連續開出，推薦：2、3、4防5、6

十位：上期開出相隔1期的大碼9，近10期大小比5：5，大小碼均勢開出，本期留意小碼隔期開出，防大碼連續開出。推薦：5、6、7防3、4

個位：上期開出相隔6期的小碼1，近10期大小比7：3，大碼強勢開出，本期看好大碼隔期開出，防小碼連續出號。推薦：0、3、4防5、6

定位推薦：

百位：23456精選234

十位：56734精選567

個位：03456精選034

組選6碼：234567

單挑一注：274

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