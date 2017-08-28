狐不歸福彩3D第17233期預測：防小號連續出號北京新浪網 (2017-08-28 15:38)
福彩3D第17233期號碼推薦：
回顧：上期獎號091，小大小，偶奇奇，組六形態，和值10，跨度9
定位：
百位：上期開出相隔15期的小碼0，近10期大小比8：2，大碼強勢開出，本期留意大碼隔期出號防小碼連續開出，推薦：2、3、4防5、6
十位：上期開出相隔1期的大碼9，近10期大小比5：5，大小碼均勢開出，本期留意小碼隔期開出，防大碼連續開出。推薦：5、6、7防3、4
個位：上期開出相隔6期的小碼1，近10期大小比7：3，大碼強勢開出，本期看好大碼隔期開出，防小碼連續出號。推薦：0、3、4防5、6
定位推薦：
百位：23456精選234
十位：56734精選567
個位：03456精選034
組選6碼：234567
單挑一注：274
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