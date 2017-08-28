上官燕七星彩第17101期推薦：前三位獨膽5北京新浪網 (2017-08-28 15:39)
七星彩走勢圖分析17101期[質合釋義：質數為12357合數為04689]
回顧：上期開獎號碼：6883861，奇偶比2：5，大小比5：2，質合比2：5，201路比3：3：1，和值40
1、本期七星彩頭獎基數34568，三膽456，穩上碼5
2、前三位分析：前三位近10期大小比16：14，奇偶比13：17，質合比16：14，012路比10：7：13。本期重點看好質合比1：2。近10期數字0-9分別出現次數為0（4）、1（3）、2（4）、3（2）、4（1）、5（4）、6（3）、7（3）、8（5）、9（1）。
前三位基數35678，三膽568，獨膽5
3、第四位分析：上期開出號碼3，小碼，本期關注大碼6、7、8、9，防小碼，推薦6
4、后三位分析：后三位近10期大小比20：10，奇偶比13：17，質合比10：20，012路比12：7：11。本期看好質合比1：2。近20期數字0-9分別出現次數為0（1）、1（2）、2（2）、3（1）、4（4）、5（2）、6（5）、7（3）、8（5）、9（5）。
后三位基數23456，三膽245，獨膽4
四碼定位：3578-2367—3567—6789—2567—1234-2456
精選一注：8656544
（眾彩網 上官燕）
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