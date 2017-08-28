七星彩走勢圖分析17101期[質合釋義：質數為12357合數為04689]

回顧：上期開獎號碼：6883861，奇偶比2：5，大小比5：2，質合比2：5，201路比3：3：1，和值40

1、本期七星彩頭獎基數34568，三膽456，穩上碼5

2、前三位分析：前三位近10期大小比16：14，奇偶比13：17，質合比16：14，012路比10：7：13。本期重點看好質合比1：2。近10期數字0-9分別出現次數為0（4）、1（3）、2（4）、3（2）、4（1）、5（4）、6（3）、7（3）、8（5）、9（1）。

前三位基數35678，三膽568，獨膽5

3、第四位分析：上期開出號碼3，小碼，本期關注大碼6、7、8、9，防小碼，推薦6

4、后三位分析：后三位近10期大小比20：10，奇偶比13：17，質合比10：20，012路比12：7：11。本期看好質合比1：2。近20期數字0-9分別出現次數為0（1）、1（2）、2（2）、3（1）、4（4）、5（2）、6（5）、7（3）、8（5）、9（5）。

后三位基數23456，三膽245，獨膽4

四碼定位：3578-2367—3567—6789—2567—1234-2456

精選一注：8656544

（眾彩網 上官燕）