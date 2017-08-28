[質合釋義：質數為12357合數為04689]

彩雲追星17101期七星彩推薦：

回顧：上期開獎號碼：6883861，奇偶比2：5，大小比5：2，質合比2：5，201路比3：3：1，和值40

號碼除5的餘數結果有五個（4、3、2、1和0，簡單稱為01234路）

餘0號碼0、5；

餘1號碼1、6；

餘2號碼2、7；

餘3號碼3、8；

餘4號碼4、9。

17101期七星彩餘數分析：

上期開出餘數 1—3—3-3—3-1-1

一位：近10期01234路的比值2：4：2：1：1，重點關注0路0、5，其次看好2路2、3路8

二位：近10期01234路的比值3：1：3：3：0，重點關注1路1、6，其次看好3路3、4路4

三位：近10期01234路的比值3：1：2：3：1，重點關注1路1、6，其次看好0路5、4路4

四位：近10期01234路的比值2：3：1：3：1，重點關注0路0、5，其次看好1路6、3路8

五位：近10期01234路的比值0：1：1：4：4，重點關注0路0、5，其次看好1路6、4路4

六位：近10期01234路的比值2：4：2：0：2，重點關注4路4、9，其次看好0路5、3路3

七位：近10期01234路的比值1：2：2：2：3，重點關注3路3、8，其次看好1路6、4路4

一位0528二位1634三位1654四位0568五位0564六位4953七位3864

一注：5665543

（眾彩網 彩雲追星）