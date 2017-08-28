大運會中國武術奪兩金 太極全能男女個人皆奪冠北京新浪網 (2017-08-28 15:15)
中新社台北8月28日電 （記者 邢利宇 蔣雪林）台北2017世界大學生運動會首次將武術作為比賽項目。28日，來自北京體育大學的孔繁輝、來自華東交通大學的吳夢瑤在男子太極拳/太極劍全能、女子太極拳和/太極劍全能比賽中，分別奪冠，為中國隊包攬了這兩個項目的金牌。
男子太極拳/太極劍全能比賽中，孔繁輝總成績為19.33；中華台北隊選手陳宥崴以總成績19.01獲得銀牌，銅牌則由馬來西亞選手以總成績19.00獲得。
女子太極拳/太極劍全能比賽中，吳夢瑤總成績為19.22；中華台北隊選手陳宜盈以總成績19.13獲得銀牌。中國香港隊選手莫宛螢以19.10的總成績獲得銅牌。
這是武術首次成為世大運比賽項目之一，共有來自世界各地的139位選手參加所有武術項目。
中國隊共派出8名運動員，其中套路4名，散打4名；男子5名，女子3名。
中國大學生武術代表隊在出征參賽前表示，首次參加世大運，是帶著交流學習的心態出征的。套路運動員們還沒有參加過國際賽事，多少有點壓力。吳夢瑤、孔繁輝都是各自學校民族傳統體育專業的研究生，他們在集訓期間都非常認真努力。來參加比賽的運動員們都期待能取得好成績。（完）
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