日期:8月28日，遼足小將馮伯元在微博上透露，自己登上了前往薩格勒布的飛機，即將加盟克羅埃西亞聯賽球隊魯達士。

一個月前，已經有消息證實馮伯元將租借加盟克羅埃西亞甲級聯賽升班馬魯達士隊，馮伯元今天在微博上公佈了最新行程，他已經登上了前往薩格勒布的飛機，同時還給正在保級的遼足送上了寄語。

「折騰了這麼久終於登上去往薩格勒布的飛機了，謝謝所有關心我的人，我不會讓你們失望，接下來就看我自己把握了，總之四個字，干就完了！我也堅信遼寧隊會保級成功，戰鬥遼寧隊！我愛你們！」

現年22歲的馮伯元司職前鋒，出自國安青訓，2013年來到遼足，並且在2016年升上一線隊，本賽季他出場4次，被認為未來可以比肩楊旭。

（一拳超人）