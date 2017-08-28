遼足新楊旭啟程留洋歐洲升班馬 寄語老東家保級北京新浪網 (2017-08-28 15:43)
馮伯元啟程前往克羅埃西亞
日期:8月28日，遼足小將馮伯元在微博上透露，自己登上了前往薩格勒布的飛機，即將加盟克羅埃西亞聯賽球隊魯達士。
一個月前，已經有消息證實馮伯元將租借加盟克羅埃西亞甲級聯賽升班馬魯達士隊，馮伯元今天在微博上公佈了最新行程，他已經登上了前往薩格勒布的飛機，同時還給正在保級的遼足送上了寄語。
「折騰了這麼久終於登上去往薩格勒布的飛機了，謝謝所有關心我的人，我不會讓你們失望，接下來就看我自己把握了，總之四個字，干就完了！我也堅信遼寧隊會保級成功，戰鬥遼寧隊！我愛你們！」
現年22歲的馮伯元司職前鋒，出自國安青訓，2013年來到遼足，並且在2016年升上一線隊，本賽季他出場4次，被認為未來可以比肩楊旭。
（一拳超人）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Lytess】日夜奇蹟組+紓壓輕塑美腿9分褲+睡眠撫紋奇肌褲(
- 【海夫健康生活館】優雅側袋購物助行車
- 104年農會招考（會計學）密集班（含題庫班）單科函授課程
- 【CITIZEN 星辰】Eco-Drive 極光時尚大錶面腕錶(AP1052-00A
- 【HERMES】經典銀金屬髮絲紋H LOGO雙面兩穿小牛皮腰帶/皮帶
- 邏爵~3D護腰艷彩全網透氣網背電腦椅/辦公椅/涼椅
- CiS自然行實木家具 收納盒-分類-大框M款+3抽屜(胡桃咖啡色)
- 【OSPREY】新款 Syncro 20 多功能自行車水袋背包_藍
- NIKE GOLF ICON STRIPE男子運動短袖POLO杉-橘725532-868
- 【中山農產】中山紅茶包8盒 (每盒20包，每包3g)(含運)
阿森納驚呆曼城！最後時刻才想起買桑切斯替身【北京新浪網】
阿森納真配豪門？溫格凈賺1570萬 真要保級？【北京新浪網】
阿森納騙了全世界！1億巨購變鬧劇？溫格招牌已砸【北京新浪網】
奪金又破世界紀錄，這4點帶你認識舉重好手郭婞淳【KNOWING新聞】
福原愛預產期在兩個月後 江宏傑笑言可能女兒奴【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多