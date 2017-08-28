稿件來源：北京中赫國安

北京中赫國安足球隊來到德國已經整整一周時間，集訓也漸入尾聲。今天，教練組在下午安排了一堂一個半小時的訓練課。前半小時隊員們在體能教練奧利弗的帶領下做著熱身及身體核心力量訓練，雖然時間不長，但強度絕不算小。在短暫的搶圈環節過後，球隊打起了9V9對抗賽，球員們對待訓練不敢有絲毫懈怠，寸土必爭、每球必搶。訓練結束后，近期一直跟隨隊伍合練的於大寶向關心自己的媒體以及球迷朋友們介紹了他的傷病恢復情況。

於大寶

「現在應該說好多了吧，通過這段時間的恢復，這兩天基本上訓練都跟球隊在一起，節奏也跟上了，還是挺高興的。」於大寶是先於球隊一周抵達德國的，他希望通過在德國的前期治療，確保在傷勢恢復良好的情況下跟上全隊的拉練節奏。

大寶在德國的第一站就是位於杜塞爾多夫的一家診所，在這裏等待他的費利佩醫生是勒沃庫森隊的隊醫，也是一位權威的骨科專家，可以說施密特早已通過私人關係為大寶安排好了就診事宜，「主教練通過私人關係，給我介紹了當地的大夫，給我做了一次複查。」

通過核磁共振，費利佩醫生髮現大寶的腳踝的確在恢復的過程中沒有完全長好，近而影響了韌帶，而且大寶的腳關節里還有積液，這也造成他很強的疼痛感，以至於他在訓練中不敢輕易做任何轉向動作，因為腳步的扭動會非常疼，「複查顯示腳中目前還有一些瑕疵，醫生給我做了一些康復，打了一些針，包括吃了一些葯。我覺得確實有很大的作用，這幾天的恢復訓練感覺腳確實好多了。」

根據此種癥狀，在會診后，費利佩醫生決定通過提取血清注射的方式，幫助大寶腳步韌帶康復，「感覺確實比前段時間的訓練累，訓練前要做力量訓練，訓練完還要做治療，每一天都泡在醫務室的感覺。」通過專業理療，再加上集訓后持續不斷地按摩恢復，大寶目前的腳傷已基本痊癒，重返賽場指日可待。

毫無疑問，大寶的受傷對於球隊是一大損失，對於施密特來說同樣如此，「之前主教練跟我更多的溝通還是關於傷勢，溝通過好幾次了，他也希望我能夠儘快恢復回到球隊中，我也挺著急的，希望趕緊好起來，回到球隊的大家庭里，能為球隊做出貢獻。」

最後，於大寶也談及了此次德國集訓的收穫並表達了對於球隊打好剩餘聯賽的信心，「大家通過這一周的訓練，不管是身體上還是精神方面，都有很多改變。教練通過不同手段的訓練，從氛圍上、凝聚力上都給球隊帶來了提高。通過這段時間的集訓，相信回到聯賽當中，我們整體會踢得更好。」