華龍網8月28日14時50分訊（記者 闕影）「你的車為什麼不年檢?」「我是替老闆開車，我完全不知情……」8月27日傍晚，兩江新區交巡警支隊民警在轄區開展巡邏時，查獲一輛逾期未年檢麵包車。最終，駕駛員被依法處以罰款150元，記4分的處罰。

8月27日16時許，交巡警支隊四大隊民警在金山大道發現一輛車牌號為渝AABXXX灰色長安麵包車，涉嫌未放置檢驗合格標誌和保險標誌，民警立即上前指揮該車靠邊停車接受檢查。經查，駕駛員陳某未隨車攜帶駕駛證，民警進一步查詢發現，該車檢驗有效期至2013年8月30日，已連續三年逾期未年檢。

隨後，民警將陳某帶回大隊調查，民警通過查詢發現，陳某駕駛的麵包車因逾期未年檢，在2017年5月至今，先後三次被扣分、罰款，這已是第四次被交巡警查處。看到歷歷在目的處罰記錄，陳某也很驚訝。

「警察同志，我剛來幾天，這是我們老闆專門給員工送貨用的車，對車輛情況完全不知情。」在事實面前，民警依法對陳某進行批評教育，由於陳某駕駛車輛逾期未年檢、未隨車攜帶駕駛證，民警根據《中華人民共和國道路交通安全法》第十三條、《中華人民共和國道路交通安全法實施條例》第十六條、《機動車登記規定》第五十六條第四項之規定，對陳某駕駛逾期未年檢車輛處以罰款100元扣3分的處罰。根據《中華人民共和國道路交通安全法》第九十條、第九十五條、《中華人民共和國道路交通安全法》第十九條第四款之規定，對陳某未攜帶駕駛證處以罰款50元扣1分的處罰。

民警提醒

為保證道路交通安全，兩江警方將嚴查違章車輛。希望廣大駕駛員朋友在找駕駛工作時，要加強安全意識，對車輛進行檢查辨認，避免此類事件再次發生。同時，未按期年檢車輛一旦發生交通事故，保險公司可以拒絕賠付，請廣大車主及時審驗。