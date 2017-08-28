？？？？華龍網8月28日15時訊（通訊員 田陽陽 鄧建飛 舒濤）今年5月以來，重慶市黔江區鵝池鎮緊緊圍繞「邊貿集鎮、文化重鎮、產業大鎮」的目標，以保護水資源、防治水污染、實現水安全為主要任務，多措並舉，在全鎮推行「河長制」，建立河流管理保護機制。

河長制公示牌。通訊員 田陽陽 鄧建飛 舒濤供圖

？？？？黔江區鵝池鎮成立「河長制」管護工作領導小組，建立鎮、村兩級「河長」組織體系，由鎮黨政主要領導分別擔任全鎮「總河長」「副河長」，各村村幹部擔任村級「河長」，將鎮內大小9條河溝，24.6千米的河道按村劃分一定的管轄範圍，落實「河長」管護責任，並在河道沿線醒目位置設立公示牌，公開村內河流「河長」等相關信息，接受社會監督，確保其管護工作到位。

河道清淤。通訊員 田陽陽 鄧建飛 舒濤供圖

？？？？鵝池鎮加大「河長制」管護工作的宣傳力度，通過懸挂宣傳標語，出動宣傳車等方式，提高群眾的知曉率。將「河長制」落實情況列為鎮年度目標責任單項考核任務，並列入鎮對各村、鎮屬各部門年度目標綜合考核重要內容。自「河長制」實施以來，鵝池鎮河流管護工作取得顯著成效，河流管護力度顯著增強，全鎮治水氛圍進一步培育，為2020年底實現河暢、水清、坡綠、岸美的目標提供了可靠保障。