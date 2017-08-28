澳大利亞華裔女子勇鬥持刀搶匪 身受刀傷不自知北京新浪網 (2017-08-28 15:12)
中新網8月28日電 據澳洲新聞網報導，安妮塔(Anita Chen)是澳大利亞墨爾本的一名華裔，她靠著經營報亭給在私立學校上學的孩子們賺學費。兩周前，安妮塔的報亭遭持刀歹徒搶劫。這名勇敢的母親赤手空拳和歹徒搏鬥，直到事後才發現自己受了傷。
據報導，安妮塔稱，事發當天，在劫匪闖進報亭要錢的時候，她先是裝傻。她不想讓劫匪覺得她在恐慌或是害怕，而且她不想讓劫匪從她這佔到一點便宜。
在安妮塔拒絕交錢后，劫匪開始砸收銀機。在劫匪企圖拿著錢逃跑的時候，安妮塔勇敢的追了出去，將歹徒從計程車里拽出來，並在路人的幫助下，最終將其制伏。
劫匪被警察抓獲后，安妮塔才覺得身上有點疼，掀開衣服發現，身上有好幾處刀傷，而且一直在流血。但是當記者採訪她時她表示：「如果下次遇到這種情況，我還是會反抗！」
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