8月28日，交通運輸部召開例行記者會。中國網記者 張艷玲 攝

中國網新聞8月28日訊（記者 張艷玲）交通運輸部新聞發言人吳春耕今日在北京介紹交通投資、客貨運輸等經濟運行情況時透露，今年1至7月，交通固定資產投資完成16080億元，同比增長17.4%。

吳春耕表示，總體來看，今年7月份，交通運輸經濟運行延續了穩中向好的發展態勢。固定資產投資持續快速增長，客運結構進一步優化，貨運保持較快增長，港口生產增速加快。

具體來說，1至7月，交通固定資產投資完成16080億元，同比增長17.4%。其中鐵路完成固定資產投資3805億元，同比增長2.9%；公路水路完成11805億元，同比增長22.6%。民航完成固定資產投資470億元，同比增長27.0%。

需要特別說明的是，在公路建設投資中，增長最快的是農村公路投資，今年1至7月份，農村公路完成投資2397億元，同比增長55.8%，新改建農村公路14.2萬公里，完成全年20萬公里任務目標的71.2%。

交通運輸部新聞發言人吳春耕介紹情況。中國網記者 張艷玲 攝

談到運輸方面情況，吳春耕表示，客運方面，7月，全社會完成營業性客運量16.0億人，同比下降3.7%。1至7月，累計完成營業性客運量109.2億人，同比下降1.6%。其中鐵路客運實現較快增長，7月，完成客運量2.9億人，同比增長9.9%；1至7月，累計完成客運量17.9億人，同比增長9.8%。公路客運降幅擴大，7月，完成營業性客運量12.3億人，同比下降7.1%；1至7月，累計完成營業性客運量86.6億人，同比下降4.3%。

私家車出行持續快速增長，聯網收費數據顯示，7月高速公路7座及以下小客車流量同比增長13.3%。水路客運增速小幅放緩，7月，完成客運量0.3億人，同比增長5.6%；1至7月，累計完成客運量1.6億人，同比增長6.1%。民航客運保持兩位數增長，7月，完成客運量0.5億人，同比增長11.4%，其中國內航線增長12.7%、國際航線增長1.1%。1至7月，累計完成客運量3.1億人，同比增長13.2%。

貨運方面：7月，全社會完成貨運量40.8億噸，同比增長12.0%；1至7月，累計完成貨運量257.9億噸，同比增長10.3%。其中，鐵路貨運保持快速增長，7月份完成貨運量3.1億噸，同比增長16.1%；1至月，累計完成貨運量21.2億噸，同比增長15.5%。公路貨運增速進一步加快，7月份完成貨運量32.0億噸，同比增長12.9%；聯網計重收費數據顯示，高速公路貨運量增長17.9%，1至7月，累計完成貨運量199.0億噸，同比增長10.4%。水路貨運增速有所放緩，7月份完成貨運量5.7億噸，同比增長5.3%；1？7月，累計完成貨運量37.6億噸，同比增長7.1%。民航貨運增速回落，7月份成貨運量55萬噸，同比增長4.7%； 1至7月，累計同比增長6.1%。

此外，港口生產增速加快。7月份，規模以上港口完成貨物吞吐量10.7億噸，同比增長9.4%。其中外貿吞吐量增長6.1%、內貿吞吐量增長11.0%。1至7月，累計完成貨物吞吐量73.3億噸，同比增長7.9%，其中外貿吞吐量增長7.3%、內貿吞吐量增長8.2%。