中國網新聞8月28日訊（記者 張艷玲）記者從今日召開的交通運輸部例行記者會上獲悉，新修訂的《港口收費計費辦法》將於9月15日起實施，有效期為5年，每年可再為航運企業減負2億元。

按照黨中央關於全面深化改革的總體部署，貫徹落實國務院關於進一步清理規範涉企經營服務性收費、減輕企業負擔的要求，交通運輸部會同國家發展改革委修訂印發了《港口收費計費辦法》，將於9月15日起實施，有效期為5年。

《辦法》明確，改革拖輪費計費方式。將拖輪費由按拖輪馬力和使用時間計收，調整為按被拖船舶的大小和類型計收，統一規定拖輪費艘次單價。優化船舶引航收費結構。增設一檔(8萬凈噸-12萬凈噸)，並對12萬凈噸以上的大船引航費實行固定標準上限封頂。同時要求各引航機構積極推進「陽光引航」，進一步提升引航服務水平。

《辦法》提出，進一步減少政府定價收費項目。將國內客運和旅遊船舶港口作業費納入港口作業包干費範圍，該費用由國內客運企業向港口經營人支付，不再直接向旅客收取。理貨服務費實行市場調節價。目前，港口理貨經營市場已經放開，因此明確理貨服務費實行市場調節價，並要求各省級交通運輸主管部門加快引入競爭機制，不斷激發市場活力，加強市場監管和行業自律。

據了解，自2014年以來，交通運輸部聯合國家發展改革委出台了一系列港口價格改革政策措施，精簡收費項目，將港口經營服務性收費項目從45項減到18項，同時降低收費標準，並建立實施了港口經營服務性收費目錄清單和公示制度。經測算，每年可為進出口企業和航運企業減負10億元。此次修訂發佈《辦法》，進一步完善了港口價格形成機制，預計每年可再為航運企業減負2億元。