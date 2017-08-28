中國經濟網北京8月28日訊 荃銀高科今日發佈的2017年第一次臨時股東大會決議公告顯示，本次股東大會審議的 17 項議案均被否決。這17項議案主要涉及荃銀高科的重組計劃。17項議案被否，意味著荃銀高科重組計劃折戟股東大會。

根據荃銀高科此前公告，荃銀高科原擬發行股份及支付現金購買同路農業 100%的股權，交易作價 28,800 萬元。其中，股份支付對價佔總對價的 60%，現金支付對價佔總對價的 40%。同時荃銀高科擬以詢價方式向其他不超過 5 名特定投資者發行股份募集不超過 12,520 萬元配套資金，不超過標的資產作價的 43.47%，用於支付購買資產的現金對價及本次重組相關費用。

4月26日荃銀高科公告稱，公司第三屆董事會、監事會任期將於 2017 年 4 月 28 日屆滿，鑒於公司新一屆董事會董事候選人和監事會監事候選人的提名工作還在協商中，公司董事會、監事會將延期換屆。

6 月 6 日荃銀高科收到深交所《關於對安徽荃銀高科種業股份有限公司的年報問詢函》(創業板年報問詢函【2017】第 261 號)，其中指出荃銀高科尚未董事會、監事會啟動換屆工作，要求公司說明原因及後續換屆工作具體安排。

荃銀高科6月15日公告回復稱，公司第三屆董事會、監事會延期換屆的主要原因是：由於股東中新融澤及其一致行動人的違法違規增持行為仍處於被中國證監會立案調查及被安徽省高院訴訟審理期間，尚未形成定論。為確保新一屆董事會董事候選人提名工作順利進行，公司計劃待上述不確定因素解決后立即啟動換屆工作。