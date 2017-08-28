中關村、中國（綿陽）科技城等國家自主創新示範區和地區打造了一批沒有「圍牆」的軍民融合孵化器；北鬥衛星導航、高解析度對地觀測系統、天河二號超級計算機、快舟衛星發射系統……一系列科技軍民融合重大項目和工程成功實現了軍民協同攻關，也為科技軍民融合產業發展開山鋪路。

日前，科技軍民融合頂層設計出爐，由科技部、軍委科技委聯合發佈的《「十三五」科技軍民融合發展專項規劃》部署了7方面16項重點任務，並提出到2020年，基本形成軍民科技協同創新體系，推動形成全要素、多領域、高效益的軍民科技深度融合發展格局。軍民融合發展劍指科技，將碰撞出怎樣的火花？請看經濟日報-中國經濟網記者采寫的報導。

軍民融合越走越寬

在持續高溫的日子里，一件穿戴方便的「空調背心」將是戶外工作者必備的防暑秘籍；幾百米外遠距離發射，消防車不用到達火場，只需一鍵操作，能夠自動瞄準的「導彈滅火」產品成了專門用來對付高層建築火災的剋星；還有給地下管線做「CT掃描」的探地雷達、24小時全天候實施監控的無人機……這些都是中國航天科工集團科技軍民融合實踐下的產物。

數據顯示，2016年，航天科工軍民融合產業實現營業收入1332億元，佔總營業收入的65%，軍民融合產業規模已超過2012年集團公司的整體營業收入。

「航天科工以內部企業為『試驗田』，打開集團內部軍工院所之間的數字圍牆，打通軍工內部資源與社會資源間的『最後一公里』隔離帶，推動科研生產能力由封閉固化自我配套轉向競爭性共享配置，顯著提升了人力、物力、財力資源的運用效率。」董事長高紅衛說，航天科工還將高度關注人們「定製化、個性化」需求，將航天技術深度應用於民用領域，推動軍民融合產業快速發展。

通過深耕前沿技術創新，堅持商業化發展原則，一條具有濃重航天色彩的軍民融合發展思路逐漸清晰。為了推進科技軍民融合深度前行，一批軍民融合研究院、產業園也拔地而起，爭當軍民協同發展的「排頭兵」。

2015年9月，國家全面創新改革試驗區花落四川綿陽。此後，綿陽科技城一路在破解創新驅動、軍民融合的道路上高歌猛進，從設立20億元的軍民融合成果轉化基金、成立四川省軍民融合研究院，到開展軍民融合企業資質認定……去年一年，類似此般「開先河式」的探索在綿陽層出不窮。

「綿陽科技城以全面創新改革試驗為引領，突出軍民融合特色，大胆先行先試，取得了明顯成效。截至2016年底，科技城GDP達到1289億元、增長9.2%。」四川省人民政府副秘書長羅治平曾表示，綿陽軍工科技資源「富礦」正加速轉化為現實生產力。下一步，綿陽還將聚焦技術、設施、人才、資金等關鍵要素，加快打通軍民融合通道，形成全要素、多領域、高效益的軍民深度融合發展格局。

資源共享仍待提高

近年來，各領域軍民融合意識不斷增強，科技軍民融合氛圍日益濃厚，但我們仍不難看到其瓶頸：軍民科技規劃計劃、基礎資源共享等缺乏有效銜接，促進成果雙向轉移轉化的評價標準不明確、激勵措施不足，真正能夠走進千家萬戶的軍工技術比例還不高、規模偏小，軍民科技協同創新能力有待加強。

從用戶下訂單採購到最終提供發射服務僅用時8個多月，每公斤載荷運載成本在1萬美元左右，項目資金來源靠的是廣泛吸納民營企業參與和商業自籌……今年1月，完全按照市場方式運作的一次純商業航天發射就利用「快舟一號甲」小型固體運載火箭將3顆衛星成功送入軌道。

「快舟模式」撬開了中國商業航天大門，可發展還任重道遠。「關鍵是還未建立良性的航天產業鏈條，有些需要軍民資源共享的環節尚未形成商業化運行機制。」 中國航天科工集團第四研究院副院長張鏑說，以發射環節為例，火箭發射場還屬於壟斷性資源，航天發射計劃必須按年度申報后才能獲得發射許可。這對幾個月就能完成的商業航天發射來說是行不通的，還需要拿出相應的政策機制扶持。

在過去很長一段時間里，科學技術的重大突破都首先運用於軍事領域，而「高精尖」的前沿成果轉化時有不接地氣的情況發生：譬如曾連奪六次全球超級計算機500強桂冠的「天河二號」在2015年底時的合作夥伴，還只是清一色的上至科研院所、政府機關、央企國企以及大型民企等600家用戶。

「天河二號的資源申請沒有門檻，從政府決策與服務，到城市的產業布局和規劃，再到人們衣食住行的生活方式，超算平台都將提供廣闊的空間。」國家超級計算廣州中心主任袁學鋒告訴記者，通過一年多努力，天河二號於多元領域開疆拓土，輻射工業設計製造、生物醫藥健康、智慧城市建設等產業，為更多中小微企業提供資料庫服務，甚至可以作用於大眾健康管理等。

目前，天河二號已部署了700多個應用和工具軟體，用戶總數超過2000家，2016年度機時服務合同總金額突破7000萬，今年前5個月機時合同總數量較去年同期再增長60%，應用服務收益呈現持續上升的良好發展態勢。

政府與市場協同攻堅

「『十三五』時期是我國軍民融合發展由初步融合向深度融合過渡的關鍵階段。隨著全球新一輪科技革命、產業變革和軍事革命加速發展，軍事技術與民用技術交叉融合程度越來越深、滲透兼容越來越強，科技軍民融合發展是順應全球格局變化趨勢的必然選擇。」科技部副部長黃衛指出，《規劃》統籌了軍民科研力量和創新資源，軍地聯合攻關，加強基礎前沿和關鍵共用技術研究，注重運用市場手段增強科技軍民融合的活力，形成全鏈條、一體化發展的科研布局，提高軍民協同創新能力。

作為我國自主研製的高技術衛星導航系統——北鬥已形成科技軍民協同發展過程中聯合攻堅的範本。自2012年起，北鬥向亞太大部分地區正式提供服務，除此前常用的軍事方向外，如今北鬥產業已惠及交通、農業、水利及車載導航、個人（手機）位置服務等多個方向。據《國家衛星導航產業中長期發展規劃》提出，到2020年，中國衛星導航產業規模將超過4000億元，北鬥市場上的千億元「蛋糕」正吸引著各地目光的紛至沓來。

與此同時，重點破除「民參軍」的瓶頸和障礙也是當前科技軍民融合的重要課題。目前，我國已有超過8萬多家高新技術民企，產值超億元的有1500多家，並且部分企業在新材料、電子、信息等眾多領域技術水平和研發能力均達到或超過了軍工標準，而能夠參與裝備科研生產的尚不足1%。

民口科技領域的優秀團隊大量湧現，已成為我國科技軍民融合發展的創新高地。「我們計劃在改革意願強烈、科技創新資源豐富、軍民融合優勢明顯的地區，建成10家左右規模軍民科技協同創新平台，形成覆蓋國內科技創新資源密集區域和主要技術領域的平台網路。」軍委科技委科技戰略局局長李燕東表示，以創建軍民科技協同創新平台為契機，集聚創新人才、科技服務、政策制度等，打造區域科技資源的「聚寶盆」，將是今後吸收民口科技重大成果和優勢資源，踐行「科技興軍」要求的重點任務。

科技軍民融合要把握良機

經過長期發展，我國科技實力大幅提升，一些重要科技領域躋身世界先進行列，某些領域由「跟跑者」向「並跑者」、「領跑者」轉變；如今，越來越多高新技術率先在民用領域得到突破和運用，形成軍地間技術擴散融合的內在動力和強烈需求。

不僅如此，國家科技計劃管理改革和軍隊體制改革均已取得重要階段性進展，國家科技資源配置和宏觀管理更加集中，為科技軍民融合發展創造了良好的歷史機遇。

《「十三五」科技軍民融合發展專項規劃》找准了軍民協同創新的目標、路徑和突破口，為統籌全國創新資源、全面推進科技軍民融合繪出了清晰可循的「路線圖」。

為實現技術創新向產業落地萌芽，科技軍民融合還要積極探索軍民雙方聯合部署、聯合出資、聯合實施、聯合管理的軍民協同創新模式，加快推進科技軍民融合從「相互配合」到「一體化發展」的進程。圍繞這類項目的實施，還要注重市場機制在配置創新資源中的應有作用，建立國家主導、需求牽引、市場運作的多元化投融資機制，引導社會資金支持科技軍民融合工作，加速前沿技術向現實戰鬥力和國民經濟轉化。（經濟日報-中國經濟網記者 郭靜原）