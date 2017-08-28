經濟日報-中國經濟網北京8月28日訊 周一滬深兩市早盤小幅高開，券商板塊表現強勢，帶動上證50早盤漲逾2%，滬指盤中大漲1.3%，最高觸及3375點，創21個月新高，但午後漲幅略有回落。電子、傳媒等科技類股表現活躍，帶動創業板盤中漲逾2%。盤面上全線飄紅，券商領漲近4%，浙商證券、東方證券、中國銀河等先後封板。題材概念方面，次新股午後領漲5%，逾20隻個股漲停。兩市成交量較上一交易日大幅放量。

滬指收報3362.65點，漲幅0.93%;深成指報10809.74點，漲幅1.41%;創業板指報1842.83點，漲幅1.65%;中小板指報7299.12點，漲幅1.42%。

滬市成交3053.20億元，深市成交3355.25億元，兩市合計成交6408.45億元，較上一交易日的4662.18億元明顯放量。

盤面上，行業板塊全線飄紅，具體到各板塊，非銀金融領漲，漲幅逾3%，有色金屬、電子、傳媒、計算機等板塊漲幅居前。題材概念方面，次新股指數、打板指數、感測器指數、徵信指數等領漲，僅有ST概念指數下跌。

【消息面】

據國資委消息，近日，航空工業下屬中航信託股份有限公司、河南民航發展投資有限公司、河南省現代服務業產業投資基金在鄭州聯合舉行了中原絲路基金成立暨項目簽約儀式。

標準化法修訂草案28日第二次提請十二屆全國人大常委會審議。修訂草案二審稿增加規定，國家推進標準化軍民融合和資源共享，提升軍民標準通用化水平，積極推動在國防和軍隊建設中採用民用標準，並將先進適用的軍用標準轉化為民用標準。

【機構熱議】

聯訊證券：滬指「有效」突破3300點，突破過程中最重要的既不是周期，也不是消費，更不是成長，而是低估值金融，或者說銀行保險。往後看，這種結構延續的概率仍然非常大。銀行保險是長期看好股市邏輯下的短期策略選擇。

海通證券：對比歷史年度振幅，今年滬指截至目前還很低。2017年以來上證綜指振幅僅10%，市場波動幅度已經到了非常低的水平，未來振幅擴大的可能性更大，基本面改善的趨勢下，市場振幅更可能向上拓寬。如果2017年指數振幅也在20%的幅度左右，指數振幅向上拓寬，從底部3016點測算，指數高點理論值在3619點附近。

A股市場板塊及個股漲跌幅排行

外圍市場

截至發稿時

？？？ 指數名稱？？？？？？ ？最新價？？？？？？？ 漲跌額？？？？？？ ？漲跌幅

？？？ 恒生指數 ？？ ？27842.62？？？？？？-5.54？？？？？？？？ -0.02%

？？？ 日經225指數 ？？？19449.90？？？？？？-2.71？？？？？？？ ？-0.01%

？？？ 韓國指數 ？？？ 2370.30？？？？？？？-8.21？？？？？？？？ -0.35%

？？？ 澳大利亞指數？？？？5771.20？？？？？？？-32.21？？？？？？？？-0.56%

？？？ 道瓊斯平均？？？？？ 21813.67？？？？？？30.27？？？？？？？ ？0.14%

？？？ 標普500？？？？？？？？ 2443.05？？？？？？？4.08？？？？？？？？？ 0.17%

？？？ 納斯達克綜合？？？？6265.64？？？？？？？-5.69？？？？？？？ ？-0.09%

？？？ 德國DAX指數 ？？ 12105.50？？？？？？-62.44？？？？？？？？-0.51%