新華社東京8月27日電(記者 王可佳)中國駐札幌總領事館27日發表公告說，當天中午接到札幌南警察署負責人通報，在釧路市海岸發現一具女性屍體，警方正在進行身份確認。

多處釧路市監控拍到疑似失聯中國女教師

總領館要求日本警方運用科學手段，儘快確認是否與今年7月在北海道失聯的中國公民有關，並及時通報最新情況。目前，領館已將上述情況通報失聯公民家屬。

據日媒報導，一名漁民27日清晨在北海道釧路市發現一名年輕女性遺體，衣著打扮與失聯的中國公民相似。目前警方正在通過遺物檢查及DNA檢驗等手段確認屍體身份，並對死者的死因進行調查。

總領館7月25日晚曾接到公民求助，稱其女兒在北海道失聯。日媒報導說，這名失聯女性7月23日曾出現在釧路市內，之後便不知去向。

（原標題：中領館發佈在日公民失聯案進展 稱已通報其家屬）

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