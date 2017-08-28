當地時間2017年8月27日，日本陸上自衛隊當天在靜岡縣御殿場市的東富士演習場舉行國內最大規模的實彈射擊演習——富士綜合火力演習。圖片來源：視覺中國

日本陸上自衛隊２７日在靜岡縣御殿場市的東富士演習場舉行國內最大規模的實彈射擊演習——富士綜合火力演習，吸引了上萬名日本民眾前來觀看。

當天上午，約２４００名自衛隊員、８０輛裝甲戰車、６０門各類火炮、２０架戰鬥機以及７００輛其他軍用車輛參與了演習。

演習由兩部分組成，前段演習為陸上自衛隊主要裝備展示，包括迫擊炮、各式導彈、對空火力、戰車火力以及新裝備１６式機動戰鬥車和從美國購入的水陸兩用車等；後段演習則進行情景演練，假想日本某島嶼被敵軍佔領，陸、海、空自衛隊聯合出動，包括「部隊配置」「機動展開」「奪回」三部分內容。

日本新上任的防衛大臣小野寺五典觀看了演習，他在會場分發的「防衛之家」號外報紙中，再度渲染所謂「日本所處的安保環境日益嚴峻」，為安倍政府延續擴張性防衛政策背書。

富士綜合火力演習始於１９６１年，是日本陸上自衛隊的例行演習，近年來通常每年舉行一次。自２０１２年起，綜合火力演習的內容開始增加「島嶼防衛」內容，截至２０１７年，已經連續６年進行該內容演習。(文字來源：新華社)

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