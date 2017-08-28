河北首家共享班車亮相唐山北京新浪網 (2017-08-28 09:32)
8月27日，一輛「聯動城市共享班車」行駛在唐山市區馬路上。當日，「聯動城市共享班車」亮相唐山街頭。該共享班車採用新能源汽車，通過線上預約，根據用戶需求分配不同車型、制定出行路線。據介紹，「聯動城市共享班車」立足城市區域市場，首試唐山、天津兩地，後期將推廣至京津冀地區。新華社記者 楊世堯 攝
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