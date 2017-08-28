記者 連惠玲 文 翟劍 攝

雲南網訊 「李君同志在金桂苑管理，深得人心，大勢所趨，民心所向。如果你們敢把人調走，我們會組織成立業主委員會，讓原來的物業滾蛋！」

「一定要留住李君，否則我們小區還會回到以前那種無比混亂的管理局面！業主們要團結起來！」

「我們不是只想留住李君或者是她的團隊，而是想留住能夠真正做事的人和他們敬業專業的服務意識！」

從8月23日凌晨零點26分一直到當天晚上近22點，昆明金桂苑業主微信群，被「挽留李君」的信息刷屏。經常能聽到業主讓物業下台的新聞，但聯名留人的事情真是罕見。李君何許人也，居然讓如此多的業主掛心？24日，記者見到了這位業主口中「千年難尋」的優質女保安隊長。

事情緣由 一紙調令惹的禍

李君，中等身材，今年剛40歲，作為轉業軍人的她語速極快，說話爽朗，舉手投足帶著颯爽之氣。兩個月前，李君剛從金桂苑的保安隊長成為物業主任，但業主們習慣叫她「李隊長」。在原來的保安兄弟尹習波眼中，李君大姐做事認真待人真誠，能「鎮得住」他們。

「其實就是因為昨天公司發了調令，但是沒想到在業主那裡一傳十十傳百，越傳越不好了。」見到李君時，她正因為調令「後遺症」焦頭爛額，「我現在心裏很內疚，其實就是一個借調學習的事情，結果現在影響了公司，影響了身邊的人。」

記者看到這份調令上寫著：「根據工作需要，經公司領導研究決定，金桂苑物業主任（執勤點）李君於8月24日調至辦公室工作。」 李君的這紙調令引發了業主的不滿，並紛紛揣測調走原因。

有業主在群里稱，李君因為在管理小區時，得罪了某業主，而該業主背後有領導撐腰。儘管李君在群里稱自己學習3個月肯定回來，但仍不能安撫業主。

公司回應 只是學習3個月

「作為私企，如果我們要開除李君，直接就讓她辭職了，還搞什麼明升暗降的事。」雲南尚領容頓物業管理有限公司副總鄒慶華稱，公司的目的是讓李君學習3個月，「過去做保安隊長，相對來說工作比較單一，但是現在服務行業專業要求也在提高，所以需要學習。」鄒慶華說，他沒想到一個簡單的人事調動，居然引出這麼大的麻煩來，「我在群里解釋了一下，但是大家不聽解釋。」

「看到那麼多業主挽留我，我也非常感動。講個良心話，我捨不得金桂苑，因為在這裏投入了很多感情。」李君說，工作以來她手機24小時開機，隨叫隨到，因此獲得了業主的認可。「我是90年代當的兵，脾氣臭，性格大大咧咧，只是高中生，你讓我寫篇報告，領導說能用的就一句話，我也需要學習提升。」李君說，她準備報考人力資源證書，公司領導出於為她考慮，將她調走。當天晚上，她打電話給幾位情緒激動的業主，進行安撫。

李君昨日已到新崗位報導，「公司說了，讓我好好學習好好考試，3個月後還要再回小區為大家服務。」

業主眼中的李君

大事小事找李君

在不少業主眼裡，李君是個熱心腸的人，大事小事找李君准沒錯，有業主在微信群里稱李君為「千年難尋」。

「這麼說吧，燈泡壞了，找李姐，窗戶打不開找李姐，什麼傢具挪不動了，找李姐，停車位被佔了也是找她，停電了還找她。」小張因公司在該小區內，與李君接觸頗多，在她眼中，李君無論大事小事，都是隨叫隨到。

「因為我們辦公室就3個女孩子住，有很多事情都是麻煩李姐，她會很快幫我們解決，而且從來沒有收過費。我住過的小區比較多，這個小區物業是我最滿意的。」小張說，甚至她會將辦公室鑰匙留在李君那，「因為相信她的品行」。

小區安全有保障

「每每聽到別的小區發生偷盜等威脅業主生命財產安全的事情，想起自己小區還有李君及她帶領的團隊，心裏都是踏實和安穩的。」這是一名業主在群里的發言，顯然得到了不少業主的認可。多位業主稱，李君擔任小區保安隊隊長以來，小區從未發生過一起盜竊事件。

「90%的業主我都認識，常住業主的車子我也基本記下來了。我經常在小區里轉，外來車輛人員都需要登記才能進。」李君說，白天她基本不會在辦公室坐著，晚上最少要巡查3次，「每個單元都要轉一遍，每家每戶都有什麼人也基本了解，如果遇到有可疑的人立馬去詢問。」如果是訪友，一旦說不準業主信息，李君就會要求業主出來接，「也有一些業主不滿意，吵過鬧過，後來我就把我的電話發給他們，如果確定是你家的人給我打電話我就放人。」

還能幫忙喂寵物

「我可能見識少吧，反正住了這麼多小區，沒見過像李姐這麼負責的。」80后業主盈盈（化名）在小區里住了五六年了，儘管李君到該小區不到一年半，但盈盈對其極為認可。

有一件事最讓盈盈感動。今年7月出差，她養的寵物兔無處安排。「平時都是交給寵物代養店或者朋友，但是那次出差太突然了，鄰居又不在，我就想到找君姐了。」盈盈打電話給李君求助，李君非常爽快地答應了，「君姐每天還打電話跟我講她什麼時候喂的兔子，餵了多少，我出差5天，她一點沒嫌煩。」

在她眼中，李君執行力很強。「她有太多事可以講了，我就說一個我們小區感應門的事。在她來之前壞了多少年我們反映多少次沒人管。但是我們給君姐反映這一情況后，很快就解決了。」