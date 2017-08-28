？？？？中青在線北京8月28日電（中國青年報？中青在線記者？邱晨輝）記者從國家原子能機構獲悉，8月28日，應中國國家原子能機構邀請，國際原子能機構對我國開展的首次國際核安保專項評估在京啟動。此次評估旨在根據國際核安保領域最新理念、最高標準和最佳實踐，對我國的國家核安保體系、核設施安保能力進行同行評議，提出完善改進建議，推動我國核安保工作與國際接軌，更好地展示我負責任大國形象。

？？？？近年來，全球範圍內的核能需求不斷增加，日益嚴峻的恐怖主義威脅使核安保成為國際社會普遍關注的問題。國際原子能機構是聯合國系統中獨立的政府間國際組織，在核安保國際合作領域發揮著核心作用，是核安保國際規則的制訂者，現有168個成員國。1996年，國際原子能機構為應對核恐怖主義威脅，幫助成員國提升核安保能力和水平，特別推出了「國際核安保專項評估」服務。評估內容涉及國家核安保體系、核設施實物保護、運輸安保、放射性物質及相關設施的安保、計算機安保、核材料衡算與控制等內容。

？？？？迄今為止，國際原子能機構已在美、英、法等諸多國家開展了多次評估。

？？？？來自國家原子能機構的消息顯示，此次針對我國的評估為期10天。國際專家組將比照《核材料實物保護公約》及其2005年修訂案、國際原子能機構《核材料和核設施實物保護的核安保建議》等核安保相關法律文書和技術導則，通過與我國核安保有關政府監管部門的交流與訪談，系統了解我國的核安保制度、法規體系以及政府監管實踐。期間，國際專家組還將對秦山核電基地方家山核電項目進行實地考察。

？？？？據介紹，中國國家原子能機構作為核工業行業主管部門，與國務院法制辦、外交部、公安部、環保部、海關總署、國家能源局等有關部委密切協作，積極推進核安保立法工作，不斷加強核安保政府監管，持續推動核安保能力建設。