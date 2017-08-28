？？？？中青在線北京8月28日電（中國青年報·中青在線記者 樊未晨）今天上午，教育部召開的新聞發佈會宣布，從今年9月1日起，由教育部統一組織編寫的義務教育道德與法治、語文、歷史教材將在全國投入使用。

？？？？教育部部長助理、黨組成員、教材局局長鄭富芝介紹，黨中央、國務院歷來高度重視教材建設，特別是黨的十八大以來，黨中央對教材建設作出一系列重要指示，明確提出教材建設是國家事權，要健全國家教材制度，成立國家教材委員會，統籌指導管理教材工作，強調要重點編好中小學三科教材，實行國家統編、統審、統用。

？？？？據悉，根據中央對三科教材統編統用、三年實現全覆蓋的要求，2017年秋季學期，全國所有地區小學一年級和初中一年級使用統編教材，2018年覆蓋小學初中一、二年級，2019年所有年級將全部使用統編教材。

？？？？落實中華優秀傳統文化 強化革命傳統教育

？？？？三科統編教材一個共同的特點是注重落實中華優秀傳統文化教育。

？？？？語文教材所選古詩文數量有所增加，體裁也更加多樣。小學有古詩文129篇，初中有132篇，其中以古詩詞為主，還有一些文言文；增設專題欄目，安排了楹聯、成語、諺語、歇後語、蒙學讀物等傳統文化內容，使學生在積累語言的同時，受到中華優秀傳統文化的熏陶。歷史教材主要在中國古代史部分體現，內容涵蓋中國古代的思想、文學、藝術、科技等諸多方面，涉及的歷史文化名人40多位，科技文化著作有30多部。道德與法治教材介紹了傳統節日、民歌民謠、傳統美德、民族精神、古代輝煌科技成就等內容，培養學生對中華優秀傳統文化的親切感，增強對中華優秀傳統文化的理解和認同。

？？？？統編三科教材也非常注重強化革命傳統教育。語文教材收錄了大量革命傳統經典篇目，小學約40篇，初中30多篇。同時，指導學生閱讀《紅星照耀中國》《長征》等紅色經典名著。歷史教材專門有2冊系統講述中國共產黨建立、發展，領導社會主義革命、建設和改革的史實，涉及老一輩革命家40多位；完整介紹了中國抗日戰爭從局部抗戰、全民族抗戰到最終勝利14年的史實，強調了中國戰場對世界反法西斯戰爭勝利做出的巨大貢獻和中國共產黨在全民族團結抗戰中發揮的中流砥柱作用。道德與法治教材講述了革命領袖、英雄人物、革命事件、革命故事等具有代表性的內容，繼承和發揚「井岡山精神」「長征精神」「延安精神」「西柏坡精神」「兩彈一星精神」「載人航天精神」等。

？？？？另外，教育部統編教材將義務教育階段原品德課調整為「道德與法治」，強調德法兼修。在小學和初中分別編寫了法治教育專冊教材，集中講授憲法，強化系統性。其他冊次教材結合相關內容分散嵌入，確保法治教育貫穿始終、全程不斷線。其中，小學涉及30多部法律法規，初中涉及50多部法律法規。

？？？？同時，為了開闊學生的國際視野，語文教材選取來自不同國家的名家名篇。義務教育語文教材中選入的外國作品約佔總篇數的10%。

？？？？新的統編教材並不是對既有教材的顛覆

？？？？「新的統編教材並不是對既有教材的顛覆，」北京大學教授溫儒敏說，新的統編教材把之前各個版本的優點和經驗都盡量吸收進來，注重各科學習的規律克服隨意性，同時還要對當前各科教學中存在的弊病起到糾偏的作用。

？？？？溫儒敏以語文學科進行解釋，統編語文教材適度降低了漢語拼音的難度，並把學習時間向後推了一個多月，這體現了一個理念；漢語拼音是語文學習的一個工具，把漢語漢字擺回到語文學習的重要位置。

？？？？另外，語文教學中有一個很嚴重的問題是：很多學生只讀教材，這樣語文素養很難提升，「抓住培養閱讀興趣的牛鼻子，延伸閱讀的量大大增加了，讓語文課向課外和學生的語文生活延伸。另外，以前更加註重課文的精學精講，新編教材還增加了默讀、瀏覽、猜讀、安排小學生和家長一起讀等方式。」溫儒敏說。

？？？？首都師範大學歷史系葉小兵說，新的統編教材課後練習不再是機械記憶練習，而是設計了更多活動，讓學生在活動中進行複習。比如，學習在甲午戰爭時會涉及《馬關條約》，以前可能會讓學生記住《馬關條約》的時間、地點、內容等，而現在則設計了開放性的題目，《馬關條約》會有條款允許外國在中國設廠投資，「今天我們也會允許外商在中國設廠，讓學生理解這兩者之間有什麼本質的不同。」葉小兵說，現在更注重讓學生思考，對學生理解歷史、認識歷史提供幫助。