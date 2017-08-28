？？？？華龍網8月28日15時訊 秋季想要養生做的好，飲食方面必須要注意。那麼秋天應該吃什麼蔬菜和水果好呢？針對秋季為什麼不能吃薑的這個問題，本文也將一一為大家解讀，希望大家在秋季養生也能做的好！

？？？？秋天吃什麼菜好？

？？？？菜花：菜花含有豐富的維生素類物質，每200克新鮮菜花可為成年人提供一天所需維生素A的75%以上。中醫素有「色白入肺」之說，秋天是呼吸道感染疾患的多發季節，潔白的菜花無疑是一種適時的保健蔬菜。

？？？？豆芽：豆芽中的葉綠素可以防治直腸癌，能使機體大大減少乳酸的堆積，從而有利於消除疲勞。中醫認為，豆芽味甘性涼，有清熱解毒、利濕通下的作用。

？？？？菠菜：菠菜是一種營養價值極高的蔬菜。菠菜中胡蘿蔔素的含量大大高於其他蔬菜，抗壞血酸雖低於辣椒卻高於西紅柿，菠菜所含的具有止血作用的維生素K更是葉菜中最高的。豐富的核黃素又有預防口角潰瘍、唇炎、舌炎、皮炎的作用。

？？？？萵筍：萵筍中的鉀有利於促進排尿，對高血壓和心臟病患者大有裨益。此外，秋天愛咳嗽的人，多吃萵筍還可以平咳。

？？？？小白菜：小白菜味苦微寒，通腸利胃。小白菜含維生素C和鈣質甚多，還含磷、鐵、胡蘿蔔素和維生素B等。還有一種洋白菜，即捲心菜，常食能益心腎，健脾胃。

？？？？秋天適合吃什麼水果

？？？？1、山楂

？？？？秋天是山楂收穫的季節。一顆顆紅瑪瑙似的山楂，讓人垂涎欲滴。山楂能促進消化液的分泌、增進食慾、幫助消化。山楂里因含三萜類烯酸和黃酮類，也被稱為降低血壓和膽固醇的「小能手」。中醫認為，山楂味酸甘、性微溫，能消食健胃、行氣活血、止痢降壓。生山楂還有消除體內脂肪、減少脂肪吸收的功效，減肥的人可以多吃。

？？？？2、柿子

？？？？俗話說，七月小棗八月梨，九月柿子紅了皮。到了秋天，橙紅色的柿子開始「冒頭」，成為最時令的水果。柿子正是對付秋燥的最佳蔬果之一。它能養肺胃、清熱去燥、健脾，加上其營養豐富，除了鋅和銅的含量不及蘋果外，其它成分均優於蘋果，故在金秋時節又有「每日一蘋果，不如每日一柿子」的說法。

？？？？3、蘋果

？？？？秋季是蘋果成熟的季節，這個時候的蘋果鮮甜多汁。中醫認為，蘋果具有生津、潤肺、除煩、開胃、醒酒等功用，對消化不良、氣壅不通者，可榨汁服之。現代醫學認為，蘋果還能預防和消除疲勞，蘋果中的鉀能與體內過剩的鈉結合，並使之排出體外。食入過量鹽分時，可吃蘋果來幫助排除，所以吃蘋果或飲蘋果汁對高血壓患者有益。

？？？？4、板栗

？？？？秋天到了，一些脾虛的朋友們不妨試一下栗子，栗子的維生素C含量必西紅柿還要高而且栗子中的礦物質也非常的多，比蘋果、梨等普通的水果含量要高出很多。有健脾的功效。栗子中所含的豐富的不飽和脂肪酸和維生素、礦物質，能防治高血壓病、冠心病、動脈硬化、骨質疏鬆等疾病，是抗衰老、延年益壽的滋補佳品。

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