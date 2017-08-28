？？？？華龍網8月28日15時訊 只需動動手指點讚就能獲得返現，在家就能輕鬆賺錢，如此好事讓家住重慶市九龍坡區的王女士開心不已，然而，正是這樣的「好工作」，卻讓王女士損失了一萬余元。

？？？？賺錢秘籍從天降 高額投入獲回報

？？？？今年7月，王女士在同鄰居聊天的過程中，無意間聽說了一條「生財之道」：點讚就能掙錢！如此輕鬆的賺錢方式讓王女士很感興趣，拉著鄰居要求她傳授「秘籍」，鄰居告訴她，只要下載一個手機軟體，通過這個軟體購買「讚」，然後在軟體中點讚可以得到返現，算下來每點一個讚就可以賺6分錢。王女士覺得這個買賣划得來，舉手之勞就能賺錢，於是動員家裡人用3個手機號註冊了3個賬號，在每個賬號上各花了4470元購買「讚」，共計13410元，接著王女士每天都拿著手機進行點讚，到了7月31日，王女士果然兌換到了2000多元的點讚返現。看著這條「發家致富」的道路，王女士點讚的積極性更高了。

？？？？走進圈套全不知 被騙錢財悔莫及

？？？？8月份，該網站稱要升級，要求用戶全部下載另一個手機軟體，王女士不以為意，按要求下載了又繼續點讚。到了8月中旬，王女士又進行了第二次兌換，而這一次兌換的返現卻遲遲沒有到賬。由於網站的服務熱線打不通，王女士又諮詢了鄰居和其他用戶，有人說現在投資這個網站的人太多了，估計是工作人員忙不過來，過幾天應該會到賬。就這樣，王女士等到8月底了還是沒有得到返現，這才意識到自己可能被騙了，於是到九龍坡區九龍派出所報案。

？？？？民警提醒，對於此類詐騙，不法分子瞄準受害人的投機心理，以「低付出，高回報」來吸引受害人進入他們精心設計好的圈套。廣大市民朋友，應提高防範意識，遇到此類情況一定要警惕，特別注意事前要求進行費用交納的情況，不要隨便亂貪便宜，投資要謹慎，不要盲目相信一些沒有資質的「投資軟體」，以免造成自己的財產損失。(段佳汐）