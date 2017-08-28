？？？？華龍網8月28日15時訊 兒童的飲食重要性，爸爸媽媽們一定是知道的，可是具體要如何安排孩子的飲食，卻並不是真的有把握。只有科學的安排孩子每天的飲食，才會幫助兒童的成長髮育。今天，為家長們支支招，來看看怎樣安排孩子的飲食吧。

？？？？兒童飲食安排的合理建議

？？？？各類食物合理搭配，食品的種類越多，所提供的營養素越全，因此膳食應多樣化和合理搭配。粗細糧搭配可使糧食中的各類蛋白質互補，提高蛋白質營養價值，為人體提供纖維素；葷素搭配既有利於食物的蛋白質互補，又可調節機體酸鹼平衡。

？？？？少醬油，醬油經發酵製成，含有多種微生物，而兒童胃酸分泌少，腸的吸收功能不強，多種微生物作為變應原，容易引發兒童變態反應性疾病，如腸炎、腹瀉等。

？？？？合理烹調，減少營養素損失。烹調時應減少水溶性無機鹽和維生素的破壞和丟失。食物烹調的主要目的：（1）使食物變熟，增加消化率；（2）增加食物的色香味，提高食物感觀性狀，增進食慾；（3）殺滅食物中存在的有害微生物，保證食品衛生。

？？？？多吃醋。醋含有多種營養素，具有幫助消化、增強食慾、促進食物營養成分轉化吸收等功能，有利於機體新陳代謝，調節體內酸鹼平衡；而且醋還有殺菌防病的功能。因此，兒童膳食中應適當多添加點醋。

？？？？家長們一定要謹記的就是哪些食物是兒童絕對不能吃的。

？？？？兒童日常忌吃的食物

？？？？洋快餐。近幾年來，洋快餐風靡國內。由於其良好的就餐環境、新穎的就餐方式以及誘人的風味，很受兒童的青睞。而一些家長為了迎合孩子的口味，也不惜慷慨 解囊滿足孩子的要求。可是問題就來了，不少兒童因為體重超標，成了「小胖墩兒」。而「小胖墩兒」又易與高血壓、糖尿病、脂肪肝、肥胖腦等多種「文明病」結 緣，嚴重危害其身體與智力發育。

？？？？有機酸含量高的食物。這類食物中含有大量植酸、草酸、糅酸等有機酸，這些酸與它們自身含量很高的鐵、鋅、鈣緊密結合，而不能被機體利用，同時在胃腸與其它食物中的鐵、鋅、鈣相遇時迅速與他們結合形成穩定的化合物而排出體外。人們傳統上認為菠菜補血，喝梨水、濃茶助消化、去火的觀點並不正確，有時會促成貧血、佝僂病的早期出現。

？？？？方便麵。方便麵是時下流行的快餐食品之一，其製作方法也是從國外引進的，為與麥當勞、肯德基等洋快餐區別，不妨稱之為「土快餐」吧。這種「土快餐」是油 炸麵條加上食鹽、味精組成的，最大弊端在於缺乏蛋白質、脂肪、維生素以及微量元素，而這些恰是兒童生長髮育必不可少的養分。不能讓方便麵成為孩子的主食， 否則可誘發營養不良，危害孩子的身體與智力發育。

？？？？添加糖精、香精、色素的食品。這類食物真正的營養物質含量並不多，而其中的糖精、甜味劑、著色劑、香精常含有一定毒性，常吃這些食物，不利於兒童健康。此外，孩子愛吃的水果，如桔子、菠蘿、胡蘿蔔等食物雖營養豐富，但因含有較多天然葉紅素，吃得過多容易產生「葉紅素皮膚病」，如桔子一天不宜多於4個，菠蘿、胡蘿蔔也不能吃得太多。

？？？？在合理的給孩子補充營養元素的同時還需要注意的就是避免營養過剩。

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