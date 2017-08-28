名帥為穆勒打抱不平：不論怎樣都該讓他首發北京新浪網 (2017-08-28 15:14)
名帥為穆勒打抱不平
據《慕尼黑日報》報導，前門興主帥漢斯-邁耶在接受採訪時談到了拜仁球星穆勒在拜仁替補一事，他表示穆勒不該被教練安排坐替補席。
本輪德甲拜仁對陣不萊梅的比賽中，穆勒被主帥安切洛蒂安排在了替補席，直到比賽的第73分鐘才替補登場。
賽后穆勒也表達了不滿，表示感覺自己不是安帥百分之百需要的球員，而安切洛蒂給出的解釋是完全處於戰術考慮。
而據《圖片報》報導，拜仁隊內的球員也表示不理解安切洛蒂為何讓穆勒坐在替補席上。
對此，邁耶表示：「如果我是拜仁的教練，即使是在球隊十分困難的時候，我也會安排穆勒首發出場。」
「穆勒對拜仁以及國家隊所做的貢獻是毋庸置疑的。就這些而言，他不該當替補。對於這位德國國腳來說，被安排坐板凳是個十分瘋狂的決定。對於多數球迷而言，這也是個不好的決定。」
（來自 肆客足球）
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