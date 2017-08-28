5500萬！利物浦豪搶妖霸 給阿森納傷口上撒鹽北京新浪網 (2017-08-28 15:15)
庫蒂尼奧的轉會風波讓利物浦今夏一直身處歐洲轉會市場的風暴中心，但到目前為止，克洛普的球隊只完成了3筆引援，除了3690萬英鎊簽下了薩拉赫、800萬鎊引進小將羅伯遜以及索蘭克的自由轉會外，就再無建樹，這對試圖在新賽季大展拳腳的利物浦顯然是不夠的。眼看轉會窗口僅剩4天就要關閉，這支英超豪門終於準備再次出手了。
據《每日電訊報》報導，利物浦重啟了對摩納哥21歲新星勒馬爾的追求。報導中稱，利物浦方面已經向摩納哥提出一份高達5500萬英鎊的詢價，這筆報價的金額也超過了俱樂部簽下薩拉赫時剛剛創下的轉會費記錄。
勒馬爾上賽季為摩納哥出戰55場，打進14粒進球並助攻14次，幫助球隊拿下法甲冠軍並打入歐冠半決賽。發揮出色的勒馬爾也引來了諸多豪門的追求，阿森納、曼聯等豪門都對他表示出極大的興趣。
隨著溫格表示退出勒馬爾爭奪戰，利物浦需要面對地競爭壓力就小了很多。但摩納哥今夏已經失去了巴卡約科、門迪和貝納爾多-席爾瓦，姆巴佩也是皇馬、巴黎聖日耳曼等豪門覬覦的對象，他們也不會輕易放棄勒馬爾，以免球隊面臨被肢解一空的窘境。雖然此次利物浦提出這樣一份十分有誘惑力的報價，但勒馬爾能否登陸安菲爾德，還要看摩納哥的態度。
（長歌）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
阿森納驚呆曼城！最後時刻才想起買桑切斯替身【北京新浪網】
阿森納真配豪門？溫格凈賺1570萬 真要保級？【北京新浪網】
阿森納騙了全世界！1億巨購變鬧劇？溫格招牌已砸【北京新浪網】
奪金又破世界紀錄，這4點帶你認識舉重好手郭婞淳【KNOWING新聞】
福原愛預產期在兩個月後 江宏傑笑言可能女兒奴【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多