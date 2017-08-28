庫蒂尼奧的轉會風波讓利物浦今夏一直身處歐洲轉會市場的風暴中心，但到目前為止，克洛普的球隊只完成了3筆引援，除了3690萬英鎊簽下了薩拉赫、800萬鎊引進小將羅伯遜以及索蘭克的自由轉會外，就再無建樹，這對試圖在新賽季大展拳腳的利物浦顯然是不夠的。眼看轉會窗口僅剩4天就要關閉，這支英超豪門終於準備再次出手了。

據《每日電訊報》報導，利物浦重啟了對摩納哥21歲新星勒馬爾的追求。報導中稱，利物浦方面已經向摩納哥提出一份高達5500萬英鎊的詢價，這筆報價的金額也超過了俱樂部簽下薩拉赫時剛剛創下的轉會費記錄。

勒馬爾上賽季為摩納哥出戰55場，打進14粒進球並助攻14次，幫助球隊拿下法甲冠軍並打入歐冠半決賽。發揮出色的勒馬爾也引來了諸多豪門的追求，阿森納、曼聯等豪門都對他表示出極大的興趣。

隨著溫格表示退出勒馬爾爭奪戰，利物浦需要面對地競爭壓力就小了很多。但摩納哥今夏已經失去了巴卡約科、門迪和貝納爾多-席爾瓦，姆巴佩也是皇馬、巴黎聖日耳曼等豪門覬覦的對象，他們也不會輕易放棄勒馬爾，以免球隊面臨被肢解一空的窘境。雖然此次利物浦提出這樣一份十分有誘惑力的報價，但勒馬爾能否登陸安菲爾德，還要看摩納哥的態度。

（長歌）