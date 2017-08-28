漫步雲端大樂透第17100期分析：前區偶數佔優出號北京新浪網 (2017-08-28 15:16)
上期回顧：開獎號碼08 09 17 18 24+03 07前區開出偶奇奇偶偶組合，後區2奇組合。
17100期大樂透奇偶組合形態分析：
第一位分析：上期開出偶數08，偶數佔優出號。目前偶數佔優出號，本期看好奇數佔優開出。重點看好05 11
第二位分析：上期開出奇數09，奇數佔優出號。目前奇數佔優開出，本期看好奇數佔優開出。重點看好13 15
第三位分析：上期開出奇數17，奇數佔優出號。目前奇數佔優開出，本期看好偶數佔優開出。重點看好18 22
第四位分析：上期開出偶數18，偶數佔優出號。目前偶數佔優開出，本期看好偶數佔優開出。重點看好26 28
第五位分析：上期開出偶數24，偶數佔優出號。目前偶數佔優開出，本期看好奇數佔優開出。重點看好29 35
前區大底：05 11 13 15 18 22 26 28 29 35
後區四碼： 01 02 10 11
後區三碼：02 10 11
後區二碼： 02 10
單挑一注： 13 18 26 28 35+02 10
（眾彩網 漫步雲端）
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